Cristian Chironi presenta il progetto Marseille Drive in occasione di Manifesta 13

Marseille Drive è un progetto interdisciplinare, itinerante e al tempo stesso ​site-specific che combina architettura, urbanistica, design, sound art e relazioni sociali. L’artista Cristian Chironi parte con la sua Fiat 127, chiamata “Camaleonte” per la sua capacità di cambiare colore in funzione delle combinazioni cromatiche tipiche delle architetture di Le Corbusier. A partire dall’eredità dell’architetto modernista e da narrazioni legate al villaggio di origine dell’artista (Orani, NU), questo viaggio ripercorre la rete di relazioni che Le Corbusier ha intrecciato con diverse città e esplora la nozione di “abitare” in un momento di crescente precarietà e mobilità, interrogando la distinzione tra vita nomade e vita sedentaria. Per la sua sosta a Marsiglia, ​Drive si articola in una mostra e una performance in cui il pubblico è invitato a fare un giro in auto con l’artista per aprire una riflessione condivisa e intima sulle nozioni di “casa”, alloggio, viaggio e ospitalità a partire dalle specificità di questa città e dei suoi abitanti.

Marseille Drive è quindi una tappa in una costellazione più ampia di itinerari e soggiorni che collega ogni luogo a una geografia personale e utopica costruita da legami, relazioni, storie condivise e interventi ​in situ​.

A Marsiglia, il progetto prende la forma di una performance di quattro giorni nella Fiat 127 Camaleonte in partenza dall’Unité d’Habitation e di una mostra alla Libreria Imbernon. La mostra presenta una selezione di opere pensate e prodotte in risonanza con l’Unité d’Habitation e lo spazio della libreria. Saranno trasportate dall’artista, in auto, guidando da Orani a Marsiglia, per mescolarsi con i libri e i cataloghi esposti.

La performance invita il pubblico a fare un giro nel quartiere attorno all’Unité d’Habitation sulla Fiat 127 Camaleonte creando una piattaforma itinerante per conversazioni informali, incontri e riflessioni condivise. Il percorso è immaginato con la complicità dell’urbanista street-jockey ​Nicolas Memain​. L’autoradio diffonderà ​My sound is a Le Corbusier​: una serie di composizioni basate su registrazioni fatte nelle case di Le Corbusier e prodotte da artist_ sonor_ e musicist_ internazional_: ​Francesco Brasini​, il ​Coro di Radio France​, ​Alessandro Bosetti​, ​Massimo Carozzi​, ​Daniela Cattivelli​, ​Dominique Vaccaro​, ​Henrik Svedlund​.