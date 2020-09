ITS – International Talent Support annuncia ITS 2020

ITS – International Talent Support stato fondato nel 2002 da Barbara Franchin, e nel corso dei suoi 19 anni di storia è cresciuto fino a diventare la piattaforma creativa più autorevole a livello mondiale per talenti emergenti nel campo del fashion design e del design d’accessori e gioielli. Quest’anno il tema-titolo del contest è HERE WE BELONG l’appartenenza a un luogo, una cultura, un mondo, o semplicemente alla creatività e all’umanità. Un tema – come spesso accade a ITS – in qualche modo ‘preveggente’, vista la situazione attuale in cui ‘appartenere’ racchiude un significato ancora piú profondo di sempre.

Edizione dopo edizione, Barbara Franchin ha anche costruito ITS Creative Archive, una collezione unica che racconta da una posizione molto particolare e ‘incontaminata’, l’evoluzione della moda e dei suoi trend: molti fra gli oltre 580 finalisti selezionati per ITS occupano oggi posizioni chiave in grandi case di moda e design internazionali o hanno lanciato linee personali di successo .

In occasione di dell’edizione ITS 2020, verrà lanciata una piattaforma digitale dedicata che ospiterà i contenuti necessari a scoprire i finalisti in dettaglio attraverso i loro progetti e le loro collezioni. Il 23 Ottobre si terrà il momento culminante della cerimonia di premiazione, che avverrà attraverso una presenza virtuale in tempo reale di finalisti, giornalisti e giurie. Un vero e proprio “film” racconterà i progetti dei contestants e le premiazioni saranno registrate live. Una parte della giuria sarà fisicamente con noi per annunciare i vincitori.