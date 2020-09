September Calling, la serata di presentazione dei Fellow presso l’Istituto Svizzero

L’Istituto Svizzero ha selezionato quest’anno sei artisti e sei ricercatori in arti visive, storia, letteratura e filologia, archeologia, scienze politiche, fotografia e storia dell’arte per il suo programma di residenza transdisciplinare Roma Calling e un artista e uno scrittore.trice per il suo programma di residenza Milano Calling – costituiti da un percorso di attività di ricerca, creazione e formazione tra diverse discipline e pratiche scientifiche.

In parallelo si svolgerà anche il programma di residenze specializzate Palermo Calling al quale parteciperanno una storica dell’arte e un musicista, che risiederanno a Palazzo Butera, Palermo per tre mesi.

Il 25 settembre, in occasione di una serata comune a Villa Maraini a Roma, tutti i Fellow 2020/2021 presenteranno agli invitati i loro progetti di ricerca.

September Calling è sia una serata di presentazione dei Fellow di quest’anno che un’occasione unica per il pubblico invitato di conoscere i loro progetti più in dettaglio.

La serata si aprirà poi al pubblico con la collaborazione di Stéphanie-Aloysia Moretti, Montreux Jazz Artists Foundation: il giardino dell’Istituto verrà animato dalle note di Alina Amuri, MACK, e Ngoc Lan.