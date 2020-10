Ocean Space collabora con Earth Speakr

Martedì 27 ottobre, Ocean Space collabora insieme a Earth Speakr il progetto creato dall’artista Olafur Eliasson insieme al suo studio con l’intento di coinvolgere i giovani di tutto il mondo ad esprimere le proprie idee su come proteggere il pianeta e incoraggiando gli adulti ad ascoltare ciò che le nuove generazioni hanno da dire.

Earth Speakr è un progetto finanziato dal Ministero federale degli Affari Esteri tedesco in occasione della presidenza tedesca del Consiglio dell’Unione Europea nel 2020 e realizzato in collaborazione con il Goethe-Institut.

Earth Speakr è disponibile nelle 24 lingue ufficiali dell’Unione Europea, ed è accessibile in qualsiasi parte del mondo. Rivolto ad una fascia di età compresa tra i 7 e i 17 anni, Earth Speakr incoraggia la condivisione di idee e spunti su come preservare il benessere del pianeta Terra. Anche gli adulti sono invitati a partecipare ascoltando i messaggi che le nuove generazioni vogliono trasmettere, condividendoli con altre persone e creando Loud Speakrs in realtà aumentata, per metterli in risalto e amplificarli.