Agenda è una sezione di Arte e Femminismi pubblicata mensilmente su www.flash—art.it, a cura di Raffaella Perna. Agenda raccoglie una selezione di mostre nazionali e internazionali, libri, studi, etc. che alimentano la riflessione attorno ai femminismi nell’arte contemporanea.

“Carla Accardi. Contesti”, Museo del Novecento, Milano (9 ottobre 2020 – 27 giugno 2021)

“Carla Accardi. Contesti” è la mostra presentata dal Museo del Novecento di Milano, a cura di Maria Grazia Messina e Anna Maria Montaldo con Giorgia Gastaldon. L’esposizione ripercorre l’attività di Accardi attraverso una settantina di opere – dipinti, plastiche (sicofoil) e installazioni – e un nutrito nucleo di fotografie e documenti provenienti dall’Archivio Accardi Sanfilippo. Il percorso espositivo è strutturato in sezioni tematiche; dall’esordio in Forma 1 fino al ritorno alla pittura presente nelle tele realizzate a partire dagli anni ‘80.

“Bound Up Together: On the 100th Anniversary of the 19th Amendment”, Smack Mellon, New York (4 ottobre – 13 dicembre 2020)

“Bound Up Together” è un’esposizione incentrata sugli elementi che hanno garantito il diritto al voto per molte donne e sulle intersezioni tra razzismo, misoginia e sessismo che si insinuano nella cultura e nella società americana. La mostra presenta video, installazioni, fotografie, dipinti, sculture e opere su carta che riflettono sulla lotta in corso per i diritti umani, facendo riferimento ad atti di protesta passati e presenti, individuali e collettivi.

“Feminisms”, 516 Arts, Albuquerque (26 settembre 2020 – 2 gennaio 2021)

“Feminisms” è la mostra attualmente in corso al 516 Arts di Albuquerque e presentata in collaborazione con Southwest Contemporary e il Wheelwright Museum fo the American Indian. L’esposizione, guidata dal curatore ospite Andrea R. Hanley, presenta il lavoro di artiste appartenenti a diverse culture, che si esprimono attraverso una varietà di media tra cui il video, l’installazione, la performance e opere bidimensionali e tridimensionali.

“Attraversare l’immagine – Donne e fotografia tra gli anni ‘50 e gli anni ‘80” – XVII Biennale Donna, Palazzina Marfisa d’Este, Ferrara (20 settembre – 22 novembre 2020)

“Attraversare l’immagine-Donne e fotografia tra gli anni ‘50 e gli anni ‘80”, a cura di Angela Madesani, presenta il lavoro di tradici fotografe italiane e internazionali, che hanno documentato un lungo periodo della storia del Novecento ponendo attenzione al lavoro, alla tradizione popolare, l’architettura, la politica e la cultura. L’esposizione, organizzata dal Comitato Biennale Donna dell’UDI (Unione Donne in Italia) e dal Servizio Musei d’Arte del Comune di Ferrara, ha sede nella Palazzina Marfisa d’Este a Ferrara.

“Coazione a mostrare” e “Il Volto sinistro dell’arte” – un omaggio a Romana Loda, Galleria dell’Incisione e Apalazzogallery, Brescia (3 ottobre – 25 novembre 2020)

Negli spazi della Galleria dell’Incisione e Apalazzogallery a Brescia è attualmente in corso un omaggio alla gallerista Romana Loda che prende spunto dalle sue celebri mostre “Coazione a mostrare” (1974) e “Il volto sinistro dell’arte” (1977). Sono esposti lavori storici di Mirella Bentivoglio, Tomaso Binga, Carla Cerati, Betty Danon, Amelia Etlinger, Elisabetta Gut, Ketty La Rocca, Lucia Marcucci, Verita Monselles, Gina Pane e Berty Skuber. Le mostre, accompagnate dal catalogo “Romana Loda e l’arte delle donne”, celebrano un personaggio fondamentale per la diffusione e il sostegno dell’arte femminista.

Liliana Barchiesi, Donne è bello, Postcart, 2020

Postcart presenta Donne è bello di Liliana Barchiesi. Fotogiornalista milanese, Barchiesi ha raccolto una serie di fotografie che hanno documentato gli anni Settanta e le sue manifestazioni raccontando i diritti conquistati dalle donne nel corso del tempo. Questo libro nasce dal desiderio di condividere le memorie e le speranze che hanno accompagnato il suo lavoro con le donne di oggi e il nuovo femminismo nascente.