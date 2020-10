REFOCUS #2, Open call per progetti fotografici nell’Italia del post-lockdown

Una nuova selezione pubblica, promossa dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC) del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in collaborazione con Triennale Milano e Museo di Fotografia Contemporanea, per individuare 20 progetti di artisti under 40 tesi a narrare l’Italia nel periodo post-lockdown, inteso nel senso più ampio di una condizione che, a partire dall’emergenza sanitaria, attraversa l’attualità per proiettarsi verso un futuro anche lontano.

In diretta continuità con l’edizione precedente, REFOCUS. Open call fotografica sul territorio italiano all’epoca del lockdown, la Call intende costituire un archivio della presente fase storica e stimolare una riflessione sulle trasformazioni in corso e gli scenari futuri, attraverso il sostegno all’attività degli artisti, a cui viene riconosciuto un ruolo fondamentale all’interno della società.

Come ogni termine con analogo prefisso, anche post-lockdown si riferisce a uno stato di attesa, caratterizzato dalla tensione tra la graduale ripresa delle attività sociali ed economiche e una convivenza con i disagi, le paure, i rischi che la persistenza del virus comporta tanto nel quotidiano quanto nel futuro più prossimo. Se da un lato risulta comprensibile attribuire al ripopolarsi degli scenari urbani prima deserti l’evidenza di un “ritorno alla normalità” tanto atteso, dall’altro è proprio il concetto stesso di normalità a essere messo profondamente in discussione da più ambiti – filosofia, arte, politica, etc. – alla luce dell’esperienza vissuta e non ancora conclusa. In questo tempo dilatato, agli artisti è chiesto di confrontarsi con l’idea di crisi e di trasformazione,mettendo alla prova gli stessi linguaggi e pratiche dell’immagine nella testimonianza e documentazione della situazione in atto, sullo sfondo delle questioni fondamentali – tecnologiche, politiche, psicologiche, economiche – che nell’attualità prefigurano la società futura.

Fotografi, artisti e operatori visivi under 40 residenti in Italia possono inviare le proprie candidature presentando una serie da 5 a 10 immagini, intese anche come esemplificative di un lavoro più ampio, entro le ore 12.00 del 2 novembre 2020 all’indirizzo bandi@mufoco.org.

Ai 20 autori selezionati verrà riconosciuto un contributo economico di 2.000 euro al lordo di IVA e di ritenute fiscali e previdenziali, quale corrispettivo per la cessione dei diritti di utilizzazione delle immagini per la pubblicazione online e/o cartacea.

I lavori vengono valutati da una Commissione di valutazione composta da Paolo Castelli, storico dell’arte, funzionario della DGCC | MiBACT; Matteo Balduzzi, curatore del Museo di Fotografia Contemporanea; Paola Di Bello, artista e direttrice del biennio specialistico di fotografia presso l’Accademia di Belle Arti di Brera; Davide Giannella, curatore indipendente; Elio Grazioli, critico d’arte contemporanea e docente presso l’Università degli Studi di Bergamo.

Al fine di valorizzare l’intero progetto e i suoi autori, i lavori selezionati saranno presentati, insieme a quelli premiati per la prima edizione, in una mostra presso Triennale Milano nel corso del 2021. Una selezione delle opere prodotte, d’intesa con i singoli autori, potrà essere acquisita ed entrare a far parte delle collezioni del Museo di Fotografia Contemporanea.