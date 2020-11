Gucci presenta la nuova collezione OUVERTURE of Something that Never Ended

Gucci annuncia la nuova collezione intitolata OUVERTURE of Something that Never Ended, che sarà presentata dal direttore creativo Alessandro Michele attraverso la mini-serie in sette episodi durante il GucciFest, innovativo festival di moda e cinema digitale, che si svolgerà dal 16 al 22 novembre.

La serie è stata girata a Roma e co-diretta dal regista Gus Van Sant e Alessandro Michele. Ha come protagonista Silvia Calderoni, la quale durante vari scenari della città, incontrerà diversi personaggi internazionali e amici della Maison Gucci come Paul B. Preciado, Achille Bonito Oliva, Billie Eilish, Darius Khonsary, Lu Han, Jeremy O. Harris, Ariana Papademetropoulos, Arlo Parks, Harry Styles, Sasha Waltz e Florence Welch.

Inoltre, GucciFest presenterà anche fashion film che festeggiano le creazioni di quindici giovani stilisti indipendenti: Ahluwalia, Shanel Campbell, Stefan Cooke, Cormio, Charles De Vilmorin, JordanLuca, Mowalola, Yueqi Qi, Rave Review, Gui Rosa, Rui, Bianca Saunders, Collina Strada, Boramy Viguier e Gareth Wrighton.

Gucci è fiera di porgere il proprio sostegno a questi nuovi talenti per presentare le loro collezioni attraverso le piattaforme digitali del GucciFest.

Il festival GucciFest sarà trasmesso dal 16 al 22 novembre su YouTube Fashion, Weibo, Gucci YouTube e inserito nel sito dedicato Guccifest.com. Il programma completo della settimana del GucciFest sarà disponibile a partire dal 13 novembre.