Nora Turato “eto ti na” MGLC / Ljubljana

“eto ti na” è la prima mostra in Slovenia di Nora Turato, di base ad Amsterdam. Il titolo è un detto tipico croato, di uso frequente, senza alcun significato vero e proprio, che riassume il particolare atteggiamento di Turato nei confronti del linguaggio. Le sue performance, i suoi libri, i suoi poster e i suoi video si ispirano a frasi strappate da diversi contesti, che sono poi riutilizzate in combinazioni eclettiche. I frammenti linguistici tratti sia da contesti popolari che da ambiti più intellettuali, dalla pubblicità e dalla scienza, vengono scelti più per il loro più suono che per il loro significato. Vibrano durante le performance di Nora, nei murales colorati e nelle energiche tipografie dei suoi layout spaziali, senza alcuna nostalgia per il contesto perduto. L’esperienza della mostra e della performance di Nora Turato si avvicina quindi al linguaggio consumistico dell’era digitale: l’immersione in una moltitudine di stimoli che ci riguardano più di quanto non si rivolgano a noi direttamente.