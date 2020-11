MuseoFuturo: aperto il bando di selezione del Museo Madre di Napoli

MuseoFuturo proporrà la sperimentazione di un’inedita rilettura del concetto di museo.

Il percorso (per)formativo modulato in dieci “stanze” per il progetto originale della Fondazione si svilupperà in sette mesi di attività, da tenersi nelle sale espositive e nei luoghi non fruibili dai visitatori, e si concluderà con una pubblicazione inedita e performativa.

Il format prevede approfondimenti teorici e momenti pratici, oltre che una sezione da svolgersi online, per un iter sperimentale di alta formazione, in cui saranno affrontate tematiche quali la musealizzazione, l’identità istituzionale di un museo e il suo impatto nel mondo fisico e virtuale, l’interazione e la multisensorialità, la reinterpretazione degli spazi, la progettualità e la ricerca.

Requisiti di ammissione:

• età compresa tra i 21 e i 40 anni

• laurea quinquennale in Lettere, Archeologia, Scienze Sociali,

Architettura, Design, Comunicazione, Antropologia e similari

• diploma Accademia di Belle Arti o nazionali di Cinema e Teatro,

Conservatorio di Musica e similari

• esperienza in ambiti artistici, teatrali, studi d’architettura, registi,

videomaker, scrittori, drammaturghi, fotografi, performer.

Questa esperienza dovrà essere definita da:

• interesse (documentabile) per il settore culturale

• expertise (documentabile) in un’area di lavoro creativo (design, tecnologia, artigianato, arti visive, comunicazione, spettacolo, ecc.)

Come presentare domanda:

Per presentare la propria candidatura sarà necessario inviare, entro e non oltre il 20 novembre 2020, un’email con oggetto “MuseoFuturo. Domanda di partecipazione” all’indirizzo formazione@madrenapoli.it, allegando il proprio curriculum vitae e una cartella di 30 righe per 60 battute in cui si definisce il concetto di museo del futuro. In alternativa i candidati potranno scrivere una cartella in cui raccontano la loro esperienza di un allestimento o mostra, che sia collegata al motivo per cui si candidano a partecipare alla piattaforma del museo.