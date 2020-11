Pecci Cinema, il palinsesto ONline del Cinema del Centro Pecci

La pandemia ha costretto il pubblico a stare lontano dalla sale cinematografiche, ma il valore culturale del Cinema – come Arte – rimane e rimarrà irrinunciabile, e soprattutto da un punto di vista umano, come esigenza di condividere la visione di un film, anche fisicamente, perché poche altre cose come il Cinema generano un senso di vicinanza fra le persone, un senso di comunità, se non addirittura di solidarietà. Anche in questo periodo di chiusura delle sale Pecci Cinema voleva continuare a svolgere il proprio lavoro di selezione e ricerca di un Cinema che ha come stella polare quella di raccontare e mostrare l’uomo ed il mondo da un punto di vista diverso, inusuale, personale, e la piattaforma streaming che offriva maggiore libertà curatoriale nella programmazione, dando la possibilità di scegliere tra film di prima visione, film meno recenti e di retrospettiva, era #iorestoinsala, a cui il Centro ha aderito convintamente.

lunedì 23 novembre

ore 11.00: Cléo dalle 5 alle 7

Rassegna: Toujours Jeune – Omaggio ad Agnès Varda

di Agnès Varda (Francia, 1962; 85′; v.o. sott. it; vers. restaurata)

(Prezzo: €3,90)

ore 18.00: Il grande passo

Prima visione

di Antonio Padovan, con Stefano Fresi, Giuseppe Battiston, Flavio Bucci (Italia, 2019; 96′)

(Prezzo: €7,90)

ore 21.00: Letizia Battaglia – Shooting the Mafia

Rilanci

di Kim Longinotto (Irlanda, 2019; 97′)

Documentario

(Prezzo: €6,90)

martedì 24 novembre

ore 11.00: Letizia Battaglia – Shooting the Mafia
Rilanci

Rilanci

di Kim Longinotto (Irlanda, 2019; 97′)

Documentario

(Prezzo: €6,90)

ore 18.00: Cléo dalle 5 alle 7

Rassegna: Toujours Jeune – Omaggio ad Agnès Varda

di Agnès Varda (Francia, 1962; 85′; v.o. sott. it; vers. restaurata)

(Prezzo: €3,90)

ore 20.30: Il grande passo

Prima visione

di Antonio Padovan, con Stefano Fresi, Giuseppe Battiston, Flavio Bucci (Italia, 2019; 96′)

(Prezzo: €7,90)

il film sarà preceduto da un incontro con gli autori. Intervengono: Antonio Padovan, regista, Stefano Fresi, attore Leo Ortolani, fumettista. Conduce: Andrea Plazzi, editor e curatore Comics&Science. Introduce: Antonio Capellupo per #iorestoinsala

mercoledì 25 novembre

ore 11.00: Il grande passo

Prima visione

di Antonio Padovan, con Stefano Fresi, Giuseppe Battiston, Flavio Bucci (Italia, 2019; 96′)

(Prezzo: €7,90)

ore 16.00: Letizia Battaglia – Shooting the Mafia
Rilanci

Rilanci

di Kim Longinotto (Irlanda, 2019; 97′)

Documentario

(Prezzo: €6,90)

ore 18.00: Cléo dalle 5 alle 7

Rassegna: Toujours Jeune – Omaggio ad Agnès Varda

di Agnès Varda (Francia, 1962; 85′; v.o. sott. it; vers. restaurata)

(Prezzo: €3,90)

ore 21.00: Sono innamorato di Pippa Bacca

Rilanci

di Simone Manetti, con Elena Manzoni, Antonietta Pasqualino di Marineo, Maria Pasqualino di Marineo, Rosalia Pasqualino di Marineo, Valeria Pasqualino di Marineo (Italia, 2019; 76′)

(Prezzo: €5,00)

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, #iorestoinsala e WantedZone presentano il film. Intervengono Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, Rosalia Pasqualino di Marineo, sorella di Pippa Bacca, e Simone Manetti, regista. Moderano: Susanna Causarano e Beatrice Moia di Wanted Cinema

giovedì 26 novembre

ore 11.00: Sono innamorato di Pippa Bacca
Rilanci

Rilanci

di Simone Manetti, con Elena Manzoni, Antonietta Pasqualino di Marineo, Maria Pasqualino di Marineo, Rosalia Pasqualino di Marineo, Valeria Pasqualino di Marineo (Italia, 2019; 76′)

(Prezzo: €5,00)

ore 16.00: Il grande passo

Prima visione

di Antonio Padovan, con Stefano Fresi, Giuseppe Battiston, Flavio Bucci (Italia, 2019; 96′)

(Prezzo: €7,90)

ore 18.00: Letizia Battaglia – Shooting the Mafia
Rilanci

Rilanci

di Kim Longinotto (Irlanda, 2019; 97′)

Documentario

(Prezzo: €6,90)

ore 20.30: Gli indifferenti

Prima visione

di Leonardo Guerra Seragnoli, con Edoardo Pesce, Giovanna Mezzogiorno, Valeria Bruni Tedeschi (Italia, 2020; 104′)

(Prezzo: €7,90)

preceduto da incontro con il regista Leonardo Guerra Seragnoli. Introduce Gianluca Farinelli (Cineteca di Bologna)

venerdì 27 novembre

ore 11.00: Cléo dalle 5 alle 7

Rassegna: Toujours Jeune – Omaggio ad Agnès Varda

di Agnès Varda (Francia, 1962; 85′; v.o. sott. it; vers. restaurata)

(Prezzo: €3,90)

ore 16.00: Sono innamorato di Pippa Bacca
Rilanci

Rilanci

di Simone Manetti, con Elena Manzoni, Antonietta Pasqualino di Marineo, Maria Pasqualino di Marineo, Rosalia Pasqualino di Marineo, Valeria Pasqualino di Marineo (Italia, 2019; 76′)

(Prezzo: €5,00)

ore 18.00: Il grande passo

Prima visione

di Antonio Padovan, con Stefano Fresi, Giuseppe Battiston, Flavio Bucci (Italia, 2019; 96′)

(Prezzo: €7,90)

ore 20.30: Marie Curie

Rilanci

di Marie Noelle, con Karolina Gruszka, Arieh Worthalter (Polonia-Germania-Francia, 2017; 95’; vers. it. e v. o. sott. it.)

Documentario

(Prezzo: €6,90)

in occasione della Notte Europea dei Ricercatori, la proiezione sarà preceduta da un incontro con Maria Rita Gismondo, prof.ssa a capo del laboratorio di microbiologia, virologia e bioemergenze dell’Ospedale Sacco di Milano, e la dott.ssa Gabriella Greison, fisica, scrittrice, drammaturga e attrice teatrale (autrice tra gli altri del volume “Sei donne che hanno cambiato il mondo: Le grandi scienziate della fisica del XX secolo” – Bollati Boringhieri). Modera: Alessandro Tiberio di Valmyn Distribuzione; introduce Michele Crocchiola per #iorestoinsala

sabato 28 novembre

ore 11.00: Marie Curie
Rilanci

Rilanci

di Marie Noelle, con Karolina Gruszka, Arieh Worthalter (Polonia-Germania-Francia, 2017; 95’; vers. it. e v. o. sott. it.)

Documentario

(Prezzo: €6,90)

ore 16.00: Cléo dalle 5 alle 7

Rassegna: Toujours Jeune – Omaggio ad Agnès Varda

di Agnès Varda (Francia, 1962; 85′; v.o. sott. it; vers. restaurata)

(Prezzo: €3,90)

ore 18.00: Sono innamorato di Pippa Bacca
Rilanci

Rilanci

di Simone Manetti, con Elena Manzoni, Antonietta Pasqualino di Marineo, Maria Pasqualino di Marineo, Rosalia Pasqualino di Marineo, Valeria Pasqualino di Marineo (Italia, 2019; 76′)

(Prezzo: €5,00)

ore 21.00 : Il grande passo

Prima visione

di Antonio Padovan, con Stefano Fresi, Giuseppe Battiston, Flavio Bucci (Italia, 2019; 96′)

(Prezzo: €7,90)

domenica 29 novembre

ore 11.00: Gli indifferenti

Prima visione

di Leonardo Guerra Seragnoli, con Edoardo Pesce, Giovanna Mezzogiorno, Valeria Bruni Tedeschi (Italia, 2020; 104′)

(Prezzo: €7,90)

preceduto da incontro con il regista Leonardo Guerra Seragnoli. Introduce Gianluca Farinelli (Cineteca di Bologna)

ore 16.00: Marie Curie
Rilanci

Rilanci

di Marie Noelle, con Karolina Gruszka, Arieh Worthalter (Polonia-Germania-Francia, 2017; 95’; vers. it. e v. o. sott. it.)

Documentario

(Prezzo: €6,90)

ore 18.00: Cléo dalle 5 alle 7

Rassegna: Toujours Jeune – Omaggio ad Agnès Varda

di Agnès Varda (Francia, 1962; 85′; v.o. sott. it; vers. restaurata)

(Prezzo: €3,90)

ore 21.00: Sono innamorato di Pippa Bacca
Rilanci

Rilanci

di Simone Manetti, con Elena Manzoni, Antonietta Pasqualino di Marineo, Maria Pasqualino di Marineo, Rosalia Pasqualino di Marineo, Valeria Pasqualino di Marineo (Italia, 2019; 76′)

(Prezzo: €5,00)