“Tell me stories!” è una rubrica sulla scrittura, a cura di Manuela Pacella. Uno spazio in cui testi di e su diversi autori indagano la scrittura d’arte, sperimentale, interdisciplinare, creativa e non.

Leggere Wayne Koestenbaum significa addentrarsi nell’erotismo della comunità, dei baci in bocca ai tuoi collaboratori, dell’eccitazione che la letteratura può suscitare, un’analisi che include corpo e cuore e tutti gli effluvi tremanti che i piaceri intellettuali sono in grado di produrre e provocare. Entrare nel mondo di Wayne Koestenbaum significa farsi travolgere dall’energia e più in generale dall’eccitazione. Nel suo testo “On Frank O’Hara’s Excitement”, Koestenbaum scrive di voler celebrare “la devozione [di O’Hara] al puro stato di eccitazione” 1. Ma questo è anche lo stato di Koestenbaum: una eccitazione, una devozione quasi religiosa nei riguardi delle cose che ama, e dell’indagine approfondita, seria, ma forse soprattutto giocosa di queste cose. Se in un lontano futuro Koestenbaum dovesse essere ricordato per una sola cosa (anche se sono certa così di sottovalutarlo), mi piace pensare che sarebbe per aver riportato nella critica americana il gioco, la disponibilità e volontà di considerare la sorpresa e la gioia altrettanto importanti per il lavoro del critico del rigore o dell’esattezza, che pure non mancano.

In “No More Tasks”, parte di Figure It Out, scrive: “Dobbiamo giocare con il cibo; giocare con i materiali verbali che costruiscono il nostro mondo, dobbiamo giocare con noi stessi. Producendo linguaggio, ci masturbiamo, mangiamo, rigurgitiamo, ricerchiamo, dimostriamo, espelliamo: con ciò che è stato espulso ritappezziamo le nostre pareti corporee, e questa carta da parati è complessa, sporca e potenzialmente asemica: graffi non significanti, privi di un sistema linguistico che li sostenga, graffi che chiamiamo parole concordando tutti insieme che questo graffio significa masturbare, quello significa fica, questo diatomaceo, quest’altro maschere” 2. Koestenbaum vuole che impariamo, e che impariamo da lui, ma vuole anche che ci spingiamo oltre, che guardiamo al di là di tutto ciò che la scrittura ci apre, al mistero che contiene.

Scrivere del lavoro di Wayne Koestenbaum è piuttosto difficile, proprio perché è così variegato e prolifico, e ciò non vale solo all’interno del medium della scrittura, ma si espande all’esterno, nella pittura, nel collage, nella musica, nella performance. Ha scritto diciannove libri: critica letteraria, poesia, romanzi. Non miro a considerarli tutti in questo pezzo, e anche se ho letto molti dei suoi testi, non li ho letti tutti… anch’io ho bisogno di tenermi qualcosa che sia da aspettare con ansia in questi tempi bui. In “Heidegger’s Mistress”, scrive: “Sto cercando di capire perché—o come—o se—sono diventato un intellettuale” 3. Oh, ma certo che lo sei. Koestenbaum è, a suo modo, l’intellettuale modello, sempre curioso, pronto a captare dettagli che pochi altri notano, a trasformare il modo in cui vediamo le cose che abbiamo sempre considerato banali.

Wayne Koestenbaum fluttua dentro e fuori dai suoi ruoli artistici come un foulard di seta, come una diva, come Elizabeth Taylor. Per essere chiari, questo testo è stato scritto ascoltando al massimo volume Anna Moffo, una delle principali ossessioni di Koestenbaum, mentre anche la sua voce fluttua dentro e fuori. Mettetela su adesso. Leggere Koestenbaum significa interpretare la scrittura di prosa accademica come esercizio lirico. Accogliere una poesia lirica del corpo, del movimento, dell’evoluzione e devoluzione. La grazia con cui Wayne (se posso permettermi) passa dalla poesia alla narrativa alla critica e viceversa può solo essere descritta come ammirevole. E ovviamente tutto ciò è accompagnato dalla pratica nell’arte visiva, nella performance e nel suono del pianoforte. Lo ammiro tanto, vorrei essere come lui, avere una briciola del suo rigore. I suoi metodi richiamano una citazione di Autoritratto di Carla Lonzi:

Consagra: Io credo nella storia che…per me, l’artista è quello che…è l’uomo più impressionato di tutti dal fatto che…che ha un corpo che produce della cacca, ecco. E, allora, vuole sublimare4

È una citazione strana e parte di una conversazione sugli escrementi che prosegue per un certo tempo. Mi ricorda Koestenbaum perché lui non ha intenzione di sublimare i suoi comportamenti, perché sa che possiamo ancora ottenere qualcosa qua sotto, dalla merda e tutto il resto. E da questo punto di vista è molto più vicino alla interpretazione di Carla Lonzi, alla sua contestazione che questa sia una prospettiva impossibile per le donne per via delle realtà riproduttive, ma è impossibile anche per Koestenbaum, che non fingerà certo di non possedere un corpo. La nostra vicinanza al sudiciume ci istruisce, ci rivela a noi stessi.

In Humiliation scrive: “L’umiliazione è il primo evento che prepara la strada affinché il ‘sé’ sappia di esistere” 5. Questo abbraccio abietto è una mossa femminista, un rifiuto di partecipare alla cultura mitopoietica dell’arte moderna. Forse Consagra aveva ragione, l’artista è colpito dalle meraviglie del suo stesso corpo ed essere, ma Koestenbaum ci mostra che lo stesso artista non ha bisogno di rimuovere il disagio, può gettarsi nelle sue braccia, perché tanto di quello che consideriamo maturo e civile è dannoso e pericoloso per il nostro stesso sé.

È importante menzionare la comunità e l’ambiente letterario di Koestenbaum quando pensiamo al gioco nella scrittura, e in particolare nella scrittura accademica. Dopo aver letto il saggio della sua cara amica Eve Kosofsky Sedgewick, “A Poem is Being Written”, ho cominciato a leggere anche Koestenbaum sotto una luce diversa. Lei scrive dell’enjambement, l’espediente poetico, come qualcosa di corporeo, di naturale, collegato al movimento delle nostre ossa: “Conosco l’enjambement, non solo come parola tecnica nell’introduzione al mio rimario, ma come gesto fisico delle membra, dei fianchi, della coscia” 6. Pensare che la scrittura si sviluppi con e attraverso i nostri corpi, che come la fisica rifletta i mondi fisico e metafisico. Questo viene ribadito numerose volte nel lavoro di lei, e anche in quello di lui. E forse è anche qualcosa che Koestenbaum insegna attraverso i suoi metodi, la necessità di una comunità scrivente. In Double Talk: The Erotics of Male Literary Collaboration parla della tensione sociale/omosessuale tra gli uomini quando lavorano insieme su un libro, ma sembrerebbe che questa tensione si espanda anche oltre, in qualsiasi amicizia collaborativa, facendo sempre del lavoro qualcosa di erotico nel mondo di Koestenbaum. Anche nei suoi video per Instagram si trova una dovizia di collaborazioni queer. Bei giovani recitano poesie, cantano, si muovono al ritmo della musica nelle realtà dei collage di Koestenbaum. L’erotismo della letteratura raggiunge un nuovo pubblico.

Koestenbaum è un professore universitario, cosa così affascinante, così disorientante. Molto del tempo che ho passato nei dipartimenti di inglese mi appare falso: la letteratura non è una scienza, come osserva Koestenbaum nel suo saggio “A Manual to Approach Mourning” sulla sua defunta amica, “…sotto la tutela di Eve, potevi buttare via bussola e cartina. Potevi invece usare le mani, e fidarti che le tue dita scoprissero dove si svolgeva l’azione” 7. Forse si potevano seguire le mani di lei, ma con Koestenbaum sembra che stiamo seguendo qualcos’altro…interpretatelo come vi pare. E questo offre una speranza allo studio della letteratura: un coinvolgimento vivo, caldo con il testo.