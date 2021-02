MAXXIlive, la serie di dialoghi online organizzati da MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo

Cinque interpreti del nostro tempo e cinque grandi maestri dell’arte contemporanea. Un singolare viaggio in cinque puntate in compagnia di Marco Damilano, Mauro Covacich, Gianluca Marziani, Daniela Collu, Vasco Brondi che, con il linguaggio chiaro e immediato dei social network e un punto di vista attuale e trasversale, esplorano le opere di Luciano Fabro, Claudio Parmiggiani, Mario Schifano, Anna Maria Maiolino e Luigi Ghirri.

È #MAXXIlive, il calendario di incontri in diretta esclusiva sui canali social del MAXXI, quest’anno realizzato grazie al supporto di Google Arts & Culture (in diretta dal MAXXI ogni giovedì alle 18.00 a partire dal 28 gennaio e per cinque settimane sui canali Facebook e Instagram @museomaxxi).

Così, mentre ci prepariamo a tornare al MAXXI di persona per ammirare dal vivo le opere di questi straordinari maestri esposte nella mostra-omaggio senzamargine. Passaggi nell’arte italiana a cavallo del millennio con cui il MAXXI ha voluto celebrare il loro ingresso in Collezione, un giornalista, uno scrittore, un critico d’arte, una poliedrica autrice, e un cantautore le esplorano dal vivo per noi e ce le raccontano, ciascuno con una particolare chiave di lettura.