Palazzo Grassi presenta il nuovo progetto digitale Masterset Stories. Racconti in tre righe

Palazzo Grassi – Punta della Dogana presenta, da venerdì 5 a mercoledì 10 febbraio 2021, “Masterset Stories. Racconti in tre righe” un nuovo progetto digitale tra arte e letteratura, realizzato in collaborazione con Marsilio Editori, Venezia e dedicato al catalogo, co-edito da Marsilio Editori, Palazzo Grassi – Punta della Dogana e Bibliothèque nationale de France, della mostra “Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu”.

Il progetto accompagna il pubblico digitale in attesa della riapertura di Palazzo Grassi il prossimo 11 febbraio, quando sarà possibile tornare a visitare l’esposizione, ogni giovedì e venerdì sino al 26 febbraio 2021, con ingresso completamente gratuito per tutti.

Dai cinque curatori – la fotografa Annie Leibovitz, il regista Wim Wenders, la conservatrice della Bibliothèque nationale de France Sylvie Aubenas, il collezionista François Pinault e lo scrittore Javier Cercas – che, coordinati da Matthieu Humery, hanno offerto il proprio sguardo sull’opera del fotografo per raccontare al pubblico un inedito Cartier-Bresson, il testimone passa a sei autrici italiane, pubblicate da Marsilio Editori. Annalisa De Simone, Federica Sgaggio, Gaja Cenciarelli, Elisa Fuksas, Ginevra Lamberti, insieme a Chiara Valerio, responsabile del settore Narrativa Italiana presso la casa editrice veneziana, sono le nuove protagoniste del gioco.

Seguendo le orme dei cinque curatori invitati da Palazzo Grassi al confronto con l’opera di Cartier-Bresson, ciascuna di loro ha scelto un’immagine all’interno della “Master Collection”, la selezione di 385 immagini operata da Cartier-Bresson in persona agli inizi degli anni Settanta.

Lasciandosi ispirare dall’immagine selezionata, ogni autrice ha costruito una storia in tre righe, secondo la celebre formula del “Romanzo in tre righe” ideata nel 1906 dall’autore francese Félix Féneon: una riga per l’ambiente, una riga per la cronaca più o meno nera e una riga per l’epilogo.

Ogni giorno, per tutta la settimana, i canali Instagram, Facebook e il sito di Palazzo Grassi presenteranno uno dei racconti ideati dalle sei scrittrici e l’immagine da cui ha avuto origine il processo creativo, invitando il pubblico a fare lo stesso e, se lo desidera, a condividere il proprio contributo nei commenti di Instagram e Facebook.

“Le Grand Jeu” dunque continua in forme molteplici, dimostrando come l’opera di un grande maestro come Cartier-Bresson possa essere restituita attraverso linguaggi completamente differenti, rendendo l’esperienza di un progetto espositivo preziosa e unica in ogni nuova occasione.

Il catalogo della mostra “Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu” è pubblicato in edizione trilingue (italiano, inglese e francese) con progetto grafico di Studio Sonnoli, Irene Bacchi e Leonardo Sonnoli. Il volume contiene contributi inediti di ciascuno dei cinque curatori coinvolti, del curatore generale Matthieu Humery e di François Hébel, Agnès Sire, Aude Raimbault rispettivamente Direttore, Direttrice artistica e Conservatrice della Fondation Henri Cartier-Bresson. Il catalogo di 306 pagine contiene un’ampia documentazione iconografica comprensiva delle scelte di ciascun curatore e dell’intera Master Collection.