Focus On, la serie di approfondimenti presentata da Galleria Raffaella Cortese

Galleria Raffaella Cortese presenta Focus On, una nuova serie di approfondimenti che indagano le ricerche degli artisti rappresentati dalla galleria.

L’artista berlinese Monica Bonvicini (Venezia, 1965), la cui mostra “LOVER’S MATERIAL” è attualmente in corso alla Kunsthalle Bielefeld, è protagonista della prima viewing room Focus On. La sua pratica eclettica ma rigorosa – che indaga il rapporto tra architettura, potere, genere e sessualità, spazio, storia e controllo – si traduce in opere che mettono in discussione il significato del fare arte, l’ambiguità del linguaggio, i limiti e le possibilità legati all’ideale di libertà. L’arte di Bonvicini è sarcastica, diretta e piena di riferimenti storici e socio-politici; non si astiene mai dallo stabilire una connessione critica con i luoghi in cui è esposta, i materiali che la compongono e i ruoli di spettatore e creatore.