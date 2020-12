La Biennale di Venezia annuncia i nuovi bandi della Biennale College Teatro

Sono online i bandi per registi under 35, autori under 40 e per la prima volta performer under 40.

Si avvia il programma di Biennale College Teatro della Biennale di Venezia con il lancio dei tre nuovi bandi pubblicati sul sito www.labiennale.org e rivolti a:

– registi italiani under 35 (con scadenza il 29 gennaio 2021)

– autori italiani under 40 (con scadenza il 10 febbraio 2021)

– performer italiani e stranieri under 40 (con scadenza il 20 febbraio 2021)

I neodirettori Stefano Ricci e Gianni Forte, meglio noti come ricci/forte, raccolgono il testimone di Biennale College consolidando l’idea di ricerca e sostegno di nuovi talenti: all’attenzione per la regia e la drammaturgia soprattutto italiane, si aggiunge per la prima volta quest’anno il bando internazionale per performer, che sceglierà un lavoro performativo inedito in esterni, individuando luoghi topici della vita quotidiana lagunare.

Considerando il grande interesse che oggi suscita l’autorialità performativa nel resto del mondo, così profondamente connessa con le Arti Visive, quelle della Musica e della Danza, La Biennale di Venezia ha ritenuto importante e necessario invitare artisti internazionali a confrontarsi con una scrittura scenica, come quella performativa site specific, in grado di raccontare le istanze del contemporaneo.

Il tema della performance dovrà essere in linea con il concept scelto da ricci/forte per la prossima Biennale Teatro, Blue, “inteso come accoglienza/distanza siderale dall’altro da noi: il riemergere dalla pandemia e la restituzione di una nuova grammatica comunicativa saranno i binari d’indagine”.

Il progetto site specific si sviluppa nell’arco dell’anno 2021 con due fasi di selezione, al termine delle quali, i due vincitori parteciperanno alla fase di realizzazione e presenteranno, infine, i loro lavori nel corso della prossima Biennale Teatro (2 > 11 luglio 2021).

I programmi destinati ai registi under 35 e agli autori under 40, nati con l’intento di dare voce e visibilità a chi opera nel panorama teatrale nazionale, forti del successo degli anni passati, si svilupperanno nell’arco del biennio 2021-2022, strutturandosi entrambi in diverse fasi di selezione.

Dalle valutazioni del primo, emergerà un unico regista vincitore di un premio di produzione, che gli consentirà la realizzazione, con il supporto dei Direttori artistici, del proprio spettacolo da presentare nell’ambito della Biennale Teatro 2022.

Dalla disamina del secondo, emergeranno due autori vincitori, che potranno presentare in forma di lettura scenica i loro testi originali, in collaborazione con un riconosciuto centro di formazione teatrale, alla Biennale Teatro 2022.