SWATCH X MoMA – Orologi in edizione speciale

Swatch e MoMA (The Museum of Modern Art) collaborano per lanciare nuovi orologi in edizione speciale – la gamma comprende sei creazioni ispirate alla collezione MoMA, che include La Notte Stellata (1889) di Vincent van Gogh, La Speranza II (1907-1908) di Gustav Klimt, Il Sogno (1910) di Henri Rousseau, Composizione in ovale con piani di colore 1 (1914) di Piet Mondrian, The City and Design, The Wonders of Life on Earth, Isamu Kurita (1966) di Tadanori Yokoo, e New York (1968) di Tadanori Yokoo. Swatch e MoMA hanno ideato una confezione unica per i collezionisti, ispirata alle Blade Stair del museo.

ìCarlo Giordanetti, CEO dello Swatch Art Peace Hotel afferma “Swatch è molto lieta di celebrare un nuovo passo della sua ricca storia con il MoMA, che include diversi orologi Swatch nella collezione permanente del museo. È un vero onore potere reinterpretare capolavori di Vincent Van Gogh, Gustav Klimt e Piet Mondrian ed evidenziare la nostra passione per l’arte e gli artisti del XX secolo”. Inoltre, “[sono] estremamente felici di inserire orologi disegnati basandosi sulle opere di artisti contemporanei molto quotati, come Tadanori Yokoo e Beatriz Milhazes […]”. Infatti, Swatch ha anche collaborato con l’artista Milhazes per inserire tre delle sue opere della collezione MoMA, sulla piattaforma Swatch X You, che permette ai clienti di personalizzare il proprio orologio.

Gli orologi Swatch sono stati presentati in quattro esposizioni MoMA: Humble Masterpieces (2004), Architecture and Design: Inaugural Installation (2004-2005), Standard Deviations: Types and Families in Contemporary Design (2011-2012) e Items: Is Fashion Modern? (2017-2018).