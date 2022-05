FOG Festival e Ariella Vidach presentano una performance di improvvisazioni in Parco Sempione

In occasione della 5ª edizione del festival presso La Triennale di Milano, FOG e Ariella Vidach – direttrice artistica della compagnia AiEP – realizzano un progetto pensato appositamente per lo spazio pubblico, coinvolgendo giovani danzatori e supportando la creatività di nuovi talenti. Un’inedita opportunità di ricerca rispetto ai luoghi della città. Alcuni danzatori e performer – con il coordinamento coreografico dell’artista – si esibiscono in improvvisazioni e interventi site-specific all’interno di uno spazio pubblico milanese, nel cuore della città: Parco Sempione. La ricerca di una nuova relazione tra corpo e natura, tra movimento e spazio urbano, interagisce con la quotidianità dell’habitat metropolitano, incontrando lo sguardo non abituale dei cittadini-spettatori.

Ariella Vidach è una coreografa e danzatrice di origine croata formatasi nella New York degli anni ottanta con i protagonisti della danza postmoderna americana – da Trisha Brown, Twyla Tharp, Dana Reitz, a Steve Paxton e Bill T. Jones. Inizia la sua produzione a New York con la realizzazione di performance che saranno presentate anche in Europa. Torna a Milano nel 1990 e nel 1996 costituisce, con Claudio Prati, la compagnia di danza AiEP. Vive a Milano, dove insegna alla Scuola Paolo Grassi e all’Accademia di Belle Arti di Brera.

La Compagnia AiEP – Avventure in Elicottero Prodotti esplora l’utilizzo dei media interattivi in relazione al corpo e al movimento, creando opere d’arte multimediale raffinate e suggestive. I suoi lavori sono stati rappresentati in Italia e all’estero nei maggiori teatri e festival internazionali.