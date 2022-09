Fondazione ICA Milano proietta Desertions, with Enzo Mari in America, un video di Giovanna Silva in collaborazione con Studio Mare

Da giovedì 29 settembre a sabato 1 ottobre 2022 Fondazione ICA Milano dedica tre giornate alla proiezione del video Desertions, with Enzo Mari in America realizzato da Giovanna Silva in collaborazione con Studio Mare.

Il video nasce a partire dal viaggio intrapreso nel 2007 dal designer Enzo Mari, imbarcatosi in un lungo itinerario attraverso i principali deserti statunitensi assieme a Gianluigi Ricuperati e Giovanna Silva. Dalla California al Nevada, da Los Angeles a Las Vegas, Enzo Mari affronta il deserto con l’intento di collezionare i materiali che l’ambiente genera e offre per poi trasformarli in veri e propri oggetti di design, la cui “forma è perfetta perché è quello che è”. Desertions ripercorre i passi del designer e il processo di trasformazione che imprime negli oggetti trovati, restituiti attraverso le registrazioni di Giovanna Silva ed editati in un unico e toccante video realizzato in collaborazione con Studio Mare.