The Ark of Creativity: ITS Contest 2022 riunisce a Trieste i talenti emergenti di moda e design

ITS Contest riunisce a Trieste nuovi talenti emergenti provenienti dal design e dalla moda per selezionare i progetti più visionari dell’anno. La giuria è composta da membri d’eccezione come Demna Gvasalia, vincitore di ITS THREE nel 2004, Roisin Murphy e Daphne Guinness, fra gli altri.

La call for projects, ideata dalla fondatrice di ITS Contest Barbara Franchin, ha raccolto quest’anno 24 finalisti provenienti da tutto il mondo.

Tra i molti progetti spicca il desiderio di recuperare una dimensione analogica della vita, restituita dai ricordi nostalgici della vita pre-Covid, mentre continua ad essere di ispirazione il tema della fluidità di genere così come il trend dei volti coperti. Queste sono solo alcune delle scoperte emerse da questa edizione di ITS Contest dedicato al tema The Ark of Creativity: esito di un viaggio ventennale che ha collezionato espressioni della creatività da diversi settori dell’industria creativa.

La restituzione di ITS tuttavia non termina nel concorso: oltre a questa incursione nel mondo del design e della moda avrà luogo anche la mostra “The First Exhibition: 20 years of contemporary fashion evolution”, a cura di Olivier Saillard, storico della moda ed ex direttore del Palais Galliera di Parigi.

A Trieste prende corpo una sinergia efficace tra arte cultura e territorio. L’evento è stato realizzato grazie alla collaborazione della regione Friuli-Venezia Giulia, con PromoTurismo FVG e il Comune di Trieste negli spazi ad opera di CRTrieste.