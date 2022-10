Voci dal Mondo Reale, la performance di Alessandro Sciarroni e Alexis Paul alla Triennale di Milano

Voci dal Mondo Reale è una performance originale che traccia una linea dal Caucaso al Mediterraneo, fino all’Atlantico, con l’Italia come palcoscenico centrale. Diretta dal musicista e compositore Alexis Paul insieme al coreografo Alessandro Sciarroni – Leone d’Oro alla Biennale di Venezia e artista associato di Triennale Milano Teatro –, questa performance unica nel suo genere è stata commissionata nell’ambito delle Soirées Nomades – il programma live della Fondation Cartier – per la mostra Mondo Reale, parte della 23ª Esposizione Internazionale di Triennale Milano Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries. Dieci cori folkloristici si esibiscono in tutti gli spazi espositivi di Triennale con canti tradizionali – rivisti in chiave contemporanea – che parlano di amore, natura, esilio e resistenza.

Con:Mariam Kanayan (Armenia), Gorda e Nino Nakeuri (Georgia), Isokratisses (Grecia), Júlia Lerner (Ungheria), Ficu Fresche (Italia), Cuncordu e Tenore de Orosei(Italia), I Piccoli Cantori delle Colline di Brianza (Italia), Voci dalla Rocca (Italia),Tighri Uzar (Algeria), Sopa de Pedra (Portogallo).