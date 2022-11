Nei Labirinti di Nauman. Una passeggiata in mostra con Stefano Bartezzaghi

Il Public Program dedicato alla mostra di Bruce Nauman si apre giovedì 10 novembre 2022 con una passeggiata dal titolo “Nei labirinti di Nauman” all’interno della mostra “Neons Corridors Rooms” in compagnia di Stefano Bartezzaghi, docente della facoltà di Arti e Turismo dell’Università Iulm, semiologo e scrittore.

“Sparsi in lungo e in largo nella vastità delle Navate – scrive Bartezzaghi – più che oggetti da vedere troviamo spazi da percorrere, parole amplificate o luminose negli spazi, specchi su cui riflettere, monitor che ci segnalano qualcosa che sta altrove. Il loro senso non risponde mai alla domanda su “cosa vuol dire” ma ci impone di interrogarci su dove esso stesso ci porti. Le intermittenze, le asimmetrie, lo smarrimento sono i valori in gioco, cioè le poste del gioco cui veniamo invitati. Come Nauman insegna”.

Il pubblico potrà ascoltare la conferenza in cuffia muovendosi liberamente all’interno dello spazio espositivo. L’evento si svolgerà in diretta relazione con le opere in mostra per approfondire gli aspetti del lavoro di Nauman più legati all’uso del linguaggio: dalla ricerca dei giochi di parole ai cortocircuiti di senso, dalla relazione tra titolo e opera a quella tra segno scritto e parola pronunciata, fornendo ai visitatori molteplici chiavi di lettura e spunti di approfondimento.