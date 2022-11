A Casa Flash Art la presentazione di XONG Collection – Dischi d’artista, a cura di Flash Art e Xing

Xong, un progetto di Xing partito nel marzo 2021, è il nome della collana di dischi d’artista, di personalità -italiane e non – legate al variegato mondo della performatività. La collana esplora e traccia una geografia di artisti che intendono il campo sonico come una delle piattaforme in cui espandere i loro mondi e la loro immaginazione. “Lo spazio del disco” è la scena su cui focalizzare e amplificare la propria poetica come fenomeno sonico e fisico, lo spazio da performare. Gli artisti che Xing ha coinvolto in questo progetto praticano di fatto e da sempre la transmedialità. Xong è un progetto unico nel suo genere che disegna nuovi contorni per produrre una diversa comprensione del performativo, delle live arts, e del loro potenziale. Ogni disco è in edizione numerata. Il vinile accoglie la solidificazione del gesto. Nell’insieme colleziona una serie di creazioni originali che costituiscono una rassegna a lungo termine. Travalicando le organizzazioni di genere e intersecando diverse pratiche di produzione e di ascolto, Xong si sedimenta anche come testimonianza storica alla fine della società della prossimità. Onda su onda, Xong è una collana di “Musica-Non-Musica” per attualizzare l’immaginazione.

I dischi sono distribuiti nei circuiti della musica di ricerca e dell’arte. Principali retailers per la vendita in Italia e all’estero: Flash Art (esclusivamente collector’s editions) e Soundohm (mail order).

Un’occasione per incontrare gli artisti (Jacopo Benassi, Kinkaleri, Marcello Maloberti, Margherita Morgantin, Beatrice Goldoni, Canedicoda) che hanno realizzato i primi 6 album della collana e visitare Casa Flash Art, la redazione – casa – galleria – della storica rivista d’arte contemporanea, dove sarà possibile ascoltare i dischi in un’installazione operativa ideata da Canedicoda, e vedere o acquistare i multipli o i pezzi unici che accompagnano le collector’s editions.

Faciliteranno il dialogo Gea Politi e Cristiano Seganfreddo (Flash Art), e Silvia Fanti e Daniele Gasparinetti (Xing).