Flash Art Covers: le copertine storiche di Flash Art raccontate da Giancarlo Politi.

Ero in viaggio con mia figlia Gea a New York, quando Massimiliano Gioni, allora alter ego di Maurizio Cattelan e Flash Art Editor, mi propose un tema molto pertinente per il successivo numero di Flash Art sul potere delle immagini. Era molto in sintonia con il momento poco prima della caduta delle Torri Gemelle e poco dopo la distruzione da parte dei talebani delle statue di Buddha in Afghanistan. La statuina di Hitler con il suo sguardo malato e glaciale e con il corpo da bambino di otto anni era indovinata. Un tormento esorcista, anche perché mi fece tornare alla mente mio padre rinchiuso a Mauthausen.