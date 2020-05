Flash Art Covers: le copertine storiche di Flash Art raccontate da Helena Kontova.

Jeff Koons, un rampante broker e supporter del MoMA, nonché bravissimo artista. Figuratevi se ce lo saremmo fatto sfuggire per una copertina. Lo facemmo venire a Milano nella redazione in Via Farini, 68. All’intervista ha partecipato tutto lo staff di Flash Art di allora. Un incontro emozionante. Jeff aveva una grande capacità comunicativa, parlando con parole semplici affrontava i concetti più contraddittori del suo modo di pensare e fare l’artista che trovava molta resistenza tra i critici americani. Era evidente che sarebbe stato un leader del sistema dell’arte. La sua fama e i suoi successi che sono seguiti ci avrebbero dato ragione e Jeff ricorda sempre della sua prima copertina in una rivista d’arte internazionale come Flash Art. Copertina che agli inizi del 1987 fu per lui molto importante come dichiara spesso nelle sue interviste.