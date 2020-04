Flash Art Covers: le copertine storiche di Flash Art raccontate da Giancarlo Politi.

“Nei primi anni ’70 Sol LeWitt entrò furiosamente in redazione a Milano, in Viale Piave, e mi prese per il collo tentando di strozzarmi. Sol aveva mani tozze e solidissime, di chi è abituato a lavorare materiali pesanti. In qualche modo riuscii a liberarmi e chiesi spiegazioni. “Perché hai pubblicato la pagina di pubblicità della Galerie M di Bochum?” Io ricordavo a malapena il dettaglio, ricordavo solo che avevo pubblicato una pagina di pubblicità della Galerie M di Bochum con un’opera di Morellet messa a confronto con un’opera di Sol LeWitt. Effettivamente le due opere erano visivamente identiche. Solo le date differivano: molto più antecedente quella di Morellet. LeWitt pretendeva che io censurassi quella pubblicità, io cercai di spiegare che una rivista avrebbe avuto difficoltà a rinunciare alla pubblicità e poi mi sarebbe sembrata una censura. Proposi a Sol di rispondere, avrebbe avuto tutto lo spazio che desiderava per contestare la pagina, lui, Sol, il teorico dell’arte concettuale. Ma duro come un mulo rifiutò, allora gli offrii la copertina del numero successivo. Una bella copertina di Sol LeWitt non era un compromesso ma una conquista. E lui si mise ad un tavolo a disegnare la copertina, che è quella che vedete pubblicata. A me sembrò uno schifo, ma oggi, indorata dagli anni, quella copertina può sembrare un punto di arrivo per un grande artista concettuale.”