“Un disegno che si stacca dal foglio di carta, cammina a lungo e si accomoda sulle scalinate della Galleria Nazionale d’Arte Moderna. Un profilo continuo senza capo né coda che si lascia attraversare dall’aria, dallo sguardo e dal respiro di chi si avvicinerà”. Olimpia Zagnoli racconta così la sua scultura Aria che ritaglia uno spazio visivo ed emotivo sulla scalinata del Museo romano.

Aria è una grande scultura in ferro che sembra fluttuare sospesa, nel suo rosa bubblegum. Il linguaggio artistico di Olimpia Zagnoli è riconoscibile ed iconico, tanto da essere una delle artiste e illustratrici più note a livello internazionale con mostre in grandi istituzioni e collaborazioni con brand iconici. Un tratto deciso e diretto, colorato e pop, ma sempre preciso e poetico. Un mondo di senso e rimandi, spesso sottesi e inattesi, per Olimpia che manifesta una poetica originale e senza retorica.

Prosegue così l’originale percorso di impegno e mecenatismo di glo (brand di punta di tabacco riscaldato di BAT Italia) che con glo for art spinge per una democratizzazione dell’esperienza artistica, grazie alla donazione al territorio e alle comunità di riferimento di importanti opere a firma dei protagonisti dell’arte contemporanea.

Nei mesi precedenti le opere originali di Nico Vascellari sono state donate al Maxxi di Roma e a Triennale Milano, mentre i lavori di Agostino Iacurci, dopo l’esperienza del Salone del Mobile di Milano, entreranno in una grande collezione pubblica italiane.

Aria è stata così donata alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, che vanta la più grande collezione di Arte Italiana Contemporanea, dall’Ottocento fino ai giorni nostri ed è guidata da Cristiana Collu.

“È per noi un grande piacere portare a Roma, la nostra città, un’opera di questa grande artista, che con il suo stile unico e riconoscibile ha saputo interpretare al meglio i nostri valori e celebrare la leggerezza della vita di tutti i giorni” commenta Fabio de Petris, Direttore Generale di BAT Italia, che prosegue “siamo molto orgogliosi del progetto glo for art, che ci permette anche di accostare il nostro brand a nomi importanti della scena artistica italiana e di posizionarci sempre di più in questo contesto”.