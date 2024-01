Santiago Sierra “LA VORÀGINE” Prometeo Gallery / Milano

Prometeo Gallery Ida Pisani ha inaugurato “LA VORÁGINE”, mostra personale di Santiago Sierra che comprende le ultime opere di Sierra partendo da due esplorazioni diverse ma complementari, Los Embarrados (2022) e The Maelström (2023).

Il lavoro di 1.300 operai per una scenografia composta da 275 metri cubi di fango che copre uno spazio di 2414 metri quadri, nonché un loop di 30 minuti che accompagna un nuovo video in bianco e nero dell’artista, girato in Gambia nel maggio 2023, si estendono sui due piani della galleria.

In occasione dell’installazione di Sierra del 2005 House in Mud, i pavimenti e le pareti dell’istituzione tedesca Kestnergesellschaft di Hannover sono stati ricoperti e soffocati da 320 metri cubi di terra, una miscela di fango e torba, ispirata al vicino lago Maschsee, un bacino idrico artificiale commissionato dal governo e creato per compensare un periodo di disoccupazione di massa negli anni Trenta. Nel 2022, l’artista ha riproposto la sua opera in dimensioni monumentali a Parigi con il nome di Los Embarrados, che si è trasformata in un palcoscenico temporaneo in disfacimento, una fossa paludosa sommersa, per gli spettatori d’élite invitati ad assistere a uno spettacolo di lusso, che agisce come commento radicale sul lavoro e sui diritti dei lavoratori.

“LA VORÁGINE” risponde alle violente economie di sfruttamento: la forza lavoro reclutata da Sierra, composta da individui provenienti da contesti geopolitici ed etnici diversi e da gruppi emarginati, dedica e vende il proprio tempo prezioso e il proprio potere per smantellare le narrazioni autorevoli, abbattendo le strutture sociali oppressive e minacciando l’apparentemente irreversibile stato attuale del capitalismo.