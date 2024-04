Kelsey Isaacs “youngfreaks” Clima / Milano

Clima presenta youngfreaks, una mostra di nuovi dipinti dell’artista di base a New York Kelsey Isaacs, la sua prima mostra personale in Europa.

Quando si tratta davvero di immagini, le percezioni di umore, tensione, dramma e suspense sono spesso il risultato di strategie calcolate e manipolative nella luminosità, nella prospettiva, nella palette e nella scala. Allo stesso modo, le valutazioni estetiche di lucentezza, fascino, lusso ed eccesso sono soggetti a contesto, prossimità e segnalazione, una formula associativa che potrebbe essere ridotta a: ciò che è accanto a questo, suggerisce “**questo**”. Nell’economia della percezione in cui le cose sono usate per dare un senso alle cose che le circondano, lo spettatore della mostra può finire in bancarotta; come veri giovani freaks, i dipinti hanno davvero senso (e significato, per la verità) solo tra di loro.

Derivati da set assemblati all’interno dello studio dell’artista a Manhattan, ogni dipinto è un’istantanea di una composizione isolata in cui gli oggetti sono collocati in relazione precaria gli uni agli altri, fotografati, smontati e poi riorganizzati per essere utilizzati in altre formazioni. Come documenti di momenti che non esistono più, i dipinti di Isaacs sono composti da parti multiple – tableaux progettati (e meticolosamente messi in scena) senza attori che costringono lo spettatore a concentrarsi sui due soggetti definitivi contemporaneamente: pittura come veicolo malleabile per l’offuscamento e i dipinti come floppy disk proverbiali, pseudo-arcaici contenitori per memorizzare e trasmettere informazioni.

Come il suo titolo, che è tratto (per la maggior parte) da un verso trascurabile all’inizio di una canzone di Carly Rae Jepsen (LA Hallucinations, EMOTION, 2015), attraverso youngfreaks, uno status maggiore viene dato a piccoli momenti. Alternando tra fotocamere compatte dal 2002 al 2018, Isaacs incorpora le variazioni nella qualità dell’immagine, catturando queste discrepanze nella traduzione come verità formali e informazioni materiali. Destabilizzando le priorità all’interno di ogni dipinto e popolando elementi resi entro zone di astrazione (e viceversa), i lavori di youngfreaks individuano momenti di chiarezza e riconoscimento in mezzo allo spaesamento, ai motivi e ai livelli di libera associazione.

Cadaveri di contesti, nel mercato di youngfreaks – momenti trascurabili e benigni vengono ingigantiti a proporzioni cavernose e i set sono sovrapposti con torce e lampadine colorate a mano. Il fascio di luce del faretto e l’ombra da soap opera annunciano un dipinto, darkhistoricXL, mentre in altri, cumuli di pietre preziose di plastica e custodie per CD tradiscono riflessi di flash. Per colpa di una vecchia fotocamera, due dipinti a bassa risoluzione (youngfreak Medium e youngfreak Small) sono datati e per tutti i lavori, i titoli sono assegnati facendo riferimento a SKU aspirazionali, nomi di file, segnaletica, ecc. I risultati finali sono immagini forgiate da una serie di traduzioni: dall’idea al set, alla fotocamera, alla foto, alla pittura, tutte disposte sul telaio come se fossero lì per un esame clinico.

In un mondo di immagini, marketing, post, schermi e liste come questa, nulla sembra avvenire per caso e le sensazioni sono indotte, se non pesantemente implicite. Senza attori visibili, metafora, sentimento o inclinazione morale, youngfreaks è essenzialmente una mostra di scene. Dove lustrini e borchie di plastica disabilitano le superfici delle immagini, cinghie, aloni arcobaleno, ombre e tagli severi suggeriscono una mano narrativa, e frammenti di plastica appaiono come resti di nastri cerimoniali. Scene, deliberatamente distanti, che a prima vista possono essere quasi tanto incomprensibili come frasi complete, composte, quasi,,, interamente, da virgole.