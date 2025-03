“Xanti Schawinsky: Early Works” Galerie Gregor Staiger / Milano

La Galerie Gregor Staiger è lieta di presentare la seconda mostra di opere dell’artista svizzero Alexander “Xanti” Schawinsky (nato nel 1904 a Basilea, morto nel 1979 a Locarno).

Alexander “Xanti” Schawinsky nacque a Basilea nel 1904 da una famiglia ebrea di origine polacca. Fece parte della prima generazione di artisti a studiare al Bauhaus, dove si iscrisse nel 1924. Tra i suoi maestri e amici figuravano artisti importanti come Walter Gropius, Wassily Kandinsky, Paul Klee e Laszlo Moholy-Nagy. I suoi principali contributi furono nel dipartimento di teatro insieme a Oskar Schlemmer; scrisse opere teatrali, creò scenografie e costumi e si esibì. La mostra presenta una piccola selezione delle prime opere di Schawinsky, dagli anni ’20 agli anni ’40. Tra il 1933 e il 1936, Schawinsky visse a Milano, dove lavorò come artista commerciale per il leggendario Studio Boggeri, oltre alla sua opera artistica.

Segnato dallo spirito del Bauhaus, dove l’artista studiò negli anni ’20, e del Black Mountain College (USA), dove insegnò nella seconda metà degli anni ’30, il lavoro di Schawinsky è caratterizzato dalla sua natura multidisciplinare: teatro, scenografia, fotografia, graphic design, pittura e tipografia sono tra i campi che l’artista ha esplorato durante una carriera che abbraccia sei decenni. Formalmente diversificato e guidato da una costante sperimentazione, il lavoro di Schawinsky presenta stretti e variegati legami con i principali movimenti del modernismo pre e post guerra negli Stati Uniti e in Europa – il continente che l’artista lasciò per sfuggire al nazismo e al fascismo nel 1936, e dove tornò negli anni ’60. La sua pratica è emblematica degli scambi artistici transatlantici scatenati dalla Seconda guerra mondiale che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’arte, di cui Schawinsky è stato un attore chiave.

Nel 1924, all’età di vent’anni, Xanti Schawinsky iniziò i suoi studi al Bauhaus di Weimar, in Germania. Fondata nel 1919 da Walter Gropius, la Bauhaus era una scuola multidisciplinare, oggi considerata uno dei principali centri di architettura, arti visive, teatro e design del ventesimo secolo e uno dei luoghi di nascita dell’arte moderna e dei movimenti d’avanguardia. Tra gli insegnanti di Schawinsky c’erano il pittore Paul Klee (1879-1940), l’architetto Walter Gropius (1883-1969) e il pittore e fotografo László Moholy-Nagy (1895-1946). Al Bauhaus, che si trasferì da Weimar a Dessau nel 1925, Schawinsky fu coinvolto principalmente nel laboratorio di teatro guidato da Oskar Schlemmer (1888-1943). Fu in questo periodo che Schawinsky iniziò a lavorare sul suo concetto di “Spettodramma” – un precursore del teatro totale – e non passò molto tempo prima che portasse anche i suoi esperimenti sul palco. I temi generali che sarebbero stati presenti nelle sue opere future potevano già essere visti qui in forma embrionale, vale a dire l’elaborazione di spazi drammatici e una preoccupazione per il rapporto tra uomo e macchina.

Parallelamente ai suoi studi, alle sue sperimentazioni teatrali e ai suoi dipinti, Schawinsky dedicò parte del suo tempo alla sua passione per la musica, suonando il sassofono nell’orchestra del Bauhaus. Nel 1926, lavorò per una stagione come scenografo presso il teatro comunale di Zwickau (Germania). Al suo ritorno al Bauhaus nel 1927, tenne corsi basati sull’esperienza pratica che aveva maturato lì.

Dopo l’inizio degli attacchi della stampa Nazionalsocialista nel 1931 e la conseguente ondata di arresti politici, Schawinsky fuggì dalla Germania nel 1933. Andò prima in Svizzera, dove lavorò a Zurigo e Ascona, prima di proseguire per Milano più tardi quello stesso anno. Lì, si guadagnò da vivere principalmente come grafico. Con il suo approccio innovativo, influenzato dal Bauhaus, alla tipografia e alla fotografia, Schawinsky ha contribuito al rinnovamento della pubblicità visiva in Italia. Durante questo periodo, creò anche diversi caratteri tipografici, alcuni dei quali sono stati digitalizzati (ad esempio, con il nome Xanti32) 1. Numerosi incarichi per lo Studio Boggeri – per marchi come Cinzano, Motta, Sanpellegrino e Olivetti – gli hanno portato riconoscimenti e successo commerciale. Nello stesso periodo, creò anche un piccolo gruppo di opere che possono essere lette nello spirito del Bauhaus ma anche della Pittura Metafisica. Tuttavia, quando i fascisti italiani si avvicinarono alla Germania Nazista, fu anche costretto a fuggire da Milano nel 1936. I suoi amici Anni e Josef Albers lo invitarono a insegnare al Black Mountain College nel North Carolina, dove le idee dei modernisti europei emigrati vennero ulteriormente sviluppate.

Nel 1938, Schawinsky lasciò la Carolina del Nord per New York per lavorare come graphic designer e insegnante di pittura alla New York University e al City College. Un anno dopo, divenne cittadino americano. All’inizio degli anni ’40 a New York, Schawinsky si trovò ad affrontare la guerra, sia direttamente che indirettamente. Come designer, creò modelli di camuffamento per l’aeronautica americana, ma la guerra influenzò anche la sua produzione artistica. La sua serie di opere più conosciute di questo periodo, esposte negli Stati Uniti e all’estero negli anni ’40 e ’50, è probabilmente “Faces of War” (1942). Combinando acquerello e disegno, queste opere su carta portano titoli che evocano vari gradi e funzioni militari (L’ammiraglio, Il generale, Il soldato ecc.). Raffigurano volti composti da armi e attrezzature militari, su sfondi con sfumature di colore che ricordano i disegni pubblicitari di Schawinsky e motivi astratti simili al camuffamento. Questi uomini-macchina dai colori vivaci e inquietanti trasmettono una visione profondamente ambivalente della guerra e sono una risposta diretta agli eventi politici contemporanei, il che è raro nel lavoro di Schawinsky.

Raphael Gygax