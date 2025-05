Con il suo ottavo numero, intitolato Tongues, Safar Journal continua a esplorare con audacia e originalità i confini tra design editoriale e pensiero critico, trasformando la lingua – intesa come organo fisico e strumento comunicativo – in un prisma di riflessioni stratificate. Edita a Beirut in formato bilingue (inglese/arabo), la rivista analizza il linguaggio da prospettive molteplici: fisiologiche, semantiche, culturali e politiche.

Il titolo, volutamente ambiguo, apre a interpretazioni diverse, dalla glossolalia alla perdita della lingua madre, dal gusto come atto identitario al silenzio come scelta politica. Espressioni come “slip of the tongue” e “tongue twisters” diventano strumenti per sovvertire cliché e aprire nuovi significati, supportate da una grafica dinamica che enfatizza la ricchezza semantica. Il risultato è un dialogo continuo tra corpo, piacere, nutrimento e relazione.

Uno dei punti di forza della rivista è l’equilibrio tra approfondimento teorico e approccio visuale: saggi, interviste e contributi artistici si alternano a sperimentazioni grafiche che rendono la lettura coinvolgente e multisensoriale. Safar non parla semplicemente di linguaggio, lo mette in scena, sfidando concetti tradizionali come “traduzione”, “gusto” e “voce”.

Tongues è un numero audace, ironico e necessario che gioca con leggerezza e serietà, invitando a riflettere sul potere del linguaggio, su ciò che si dice e ciò che rimane, inevitabilmente, sospeso sulla punta della lingua.