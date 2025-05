Matthew Langan-Peck “Davanti e dietro 1” La Pulce / Roma

Matthew Langan-Peck (1988, USA) è un artista visivo con base a New York. Lavora principalmente con la scultura e il suono, e nutre particolare interesse verso la materia, come può essere trasformata, come interagisce con lo spazio e come da essa possano essere estratte nuove forme e dimensioni. Si ispira alla vita contemporanea e al miscuglio indistinto di pubblicità, auto-aiuto e contenuti diaristici che proliferano nei mass-media e nei social. La sua pratica esplora le ambiguità che emergono attraverso questi processi, con particolare attenzione agli strati giocosi e ironici del significato potenziale.

Per la mostra “Davanti e dietro 1”, presso La Pulce, Langan-Peck presenta due opere che riflettono sul concetto di tempo—la sua linearità, la sua frammentazione e la sua potenzialità narrativa. Inside 1 è una scultura a forma di uovo che evoca il tempo, l’interiorità e la protezione. Funziona sia come oggetto che come custode della propria presenza. La sua superficie dipinta riflette illusoriamente l’ambiente circostante. Appare come uno specchio, pur distorcendo lo spazio e ripiegandosi su se stessa, creando una relazione paradossale ma reciproca tra opera e ambiente.

La seconda opera, Player 4, è una scatola a specchio che riproduce la traccia audio omonima della mostra (8:47). Il narratore, un uomo romano qualunque che monologa sui vantaggi della dashcam come se stesse recensendo il prodotto per un pubblico su YouTube. Mentre guida, rivela rimpianti sommessi, svelando sottilmente la natura stratificata e paradossale della percezione del tempo.