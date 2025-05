Isabella Ducrot “Also on view: Vasi” T293 / Roma

In occasione di Contemporanea – Roma Gallery Weekend, T293 presenta la mostra “Also on view: Isabella Ducrot, Vasi”, una selezione di opere inedite di Isabella Ducrot. Lungi dall’essere semplici contenitori, i “Vasi” di questa serie si pongono come archetipi, forme primarie che attraversano la storia dell’umanità, del fare e del custodire. L’artista li interpreta non come manufatti da riempire, ma come entità piene di vuoto, in cui il silenzio assume una struttura visiva. Ogni vaso è diverso dall’altro, ma tutti possiedono un linguaggio comune fatto di geometrie essenziali, asimmetrie volute e ripetizioni ritmiche.

Non c’è spazio per l’errore, ma nemmeno per la perfezione fine a se stessa. C’è, invece, un equilibrio delicato tra controllo e abbandono, tra intenzione e casualità. La ripetizione delle forme non è mai ridondante, ma diventa un mantra, un atto di devozione. La carta, scelta per la sua trasparenza e leggerezza, diventa il corpo dell’opera, il suo respiro. Ogni piega, ogni increspatura racconta una storia, una tensione tra ciò che è visibile e ciò che è nascosto.

Nel ciclo dei “Vasi” si coglie anche una riflessione più ampia sul gesto del collezionare, dell’ordinare e del contemplare. Con un’attitudine quasi da archeologo Ducrot recupera simboli e forme del passato lontano e pur sempre attuale: i suoi vasi sono testimoni muti di civiltà, ponti tra Oriente e Occidente.