I CV sono nati per definire chi siamo e come ci presentiamo; una sorta di esposizione estesa delle nostre credenziali: nato a, studiato a, lavorato per, frequentato questa scuola…, interessi speciali e hobby. Anche l’arte si adegua con l’integrazione di categorie: mostre, articoli, esposizioni… Questo Curriculum Vitae non si preoccupa tanto dei dati fattuali quanto di quelli non fattuali, non detti e privati. Una lunga lista di domande private, improbabili e senza vergogna ai protagonisti del mondo dell’arte e della creatività. Domande secche come la vita per risposte brevi come la vita.

L’artista Ambra Castagnetti risponde alle domande di Cristiano Seganfreddo.

A che ora ti svegli?

8.00

Lavori di notte?

Non dopo le 2

Qual è il tuo cibo preferito?

Asiatico

Cucini con piacere o per necessità?

Se cucino è per piacere, sennò toast al bar

Dessert preferito?

Cheesecake

Pratichi sport o altre attività fisiche?

Sì, palestra due volte a settimana e cammino tanto e ballo tanto

Quante ore usi lo smartphone quotidianamente?

Il mio ultimo count mi dava 5 ore (scandaloso, lo so)

Le cinque app che usi di più?

Whatsapp, Instagram, Spotify, Co-Star, Gmail

Il tuo libro preferito?

L’amante di Marguerite Duras

Il tuo film preferito?

Ragazze interrotte

La tua serie TV preferita?

Sex and the City

Il tuo artista preferito?

Andra Ursuta

La canzone che ti ritrovi a canticchiare spesso?

Supersoaker di Eartheater

Dove ti vedi a 70 anni?

In criosonno per risvegliarmi nel 2200

Cosa pensi non esisterà più tra cinque anni che oggi usiamo ogni giorno?

Il concetto di privacy

La cosa più impulsiva che hai mai fatto?

Prendere un cane

Il modo più insolito in cui hai guadagnato denaro?

Vendendo i miei traumi sotto forma di oggetti preziosi

Quale animale ti rappresenta meglio?

Lo sphynx

Il tuo segno zodiacale?

Gemelli ascendente gemelli, luna in pesci

C’è qualcosa che preferiresti non dover mai fare?

Mettere delle healthy boundaries

A chi hai mandato il tuo ultimo messaggio?

Al mio producer

Hai mai fatto qualcosa di imbarazzante in pubblico?

Sì, costantemente

Se non facessi arte, cosa faresti?

Musica

Il posto più sorprendente che hai visitato?

Le terme di San Filippo in Toscana

La persona più creativa che hai incontrato?

Mio nonno con il suo orto in Polonia

Ti piace pagare le tasse?

Sì, tantissimo non vedo l’ora ogni semestre

Parli mai da solo/a?

Avoglia, I’m a gemini! Più che altro canto tutto il tempo

Le tre cose che porteresti su Marte?

Il mio cane, un taccuino su cui scrivere e l’album So tonight that I night see di Mazzy Star

Il messaggio in bottiglia che getteresti in mare?

“Un giorno ci ritroveremo e saremo dei gatti”

Cosa vorresti fosse scritto in tuo ricordo?

“Occhi di bosco, profilo francese”

Quanti soldi ci vogliono per vivere come desideri?

Desidero un giorno di vivere in un mondo in cui non servono soldi

32. Denaro, amore, sesso, fama, immortalità: mettili in ordine per te.

-Amore

-Sesso

-Fama

-Denaro

-Immortalità

Quanto tempo riesci a stare da solo/a?

Non tantissimo perché ho troppe cose da fare

L’abitudine meno salutare che hai?

Non dormire

Hai animali domestici?

Sì, il mio cane Pony

Hai tatuaggi o segni particolari?

Tatuaggi tanti, segni particolari tanti

Compri moda vintage?

Qualche volta

Un designer che ammiri?

Rick Owens

Che profumo usi?

Chloè

Hai un oggetto portafortuna?

Tantissimi: ho diversi cavallini, amuleti, ciondoli etc…

Che tipo di vacanze preferisci?

A casa mia, senza lavorare, godendomi il mio affitto

Il tuo posto preferito al mondo?

Casa di mio nonno a Swidnica

Il nome di tua madre ha un significato particolare?

Aleksandra…protettrice

Hai imparato qualcosa di te rispondendo a queste domande?

Ho avuto difficoltà con la domanda 32 perché qualche mese fa avrei risposto diversamente, ma immagino che dipenda dai periodi della vita