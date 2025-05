Curriculum Vitae – Marcello Maloberti

I CV sono nati per definire chi siamo e come ci presentiamo; una sorta di esposizione estesa delle nostre credenziali: nato a, studiato a, lavorato per, frequentato questa scuola…, interessi speciali e hobby. Anche l’arte si adegua con l’integrazione di categorie: mostre, articoli, esposizioni… Questo Curriculum Vitae non si preoccupa tanto dei dati fattuali quanto di quelli non fattuali, non detti e privati. Una lunga lista di domande private, improbabili e senza vergogna ai protagonisti del mondo dell’arte e della creatività. Domande secche come la vita per risposte brevi come la vita.

L’artista Marcello Maloberti risponde alle domande di Cristiano Seganfreddo.

A che ora ti svegli?

Alle 7 oppure alle 8 oppure alle 9 oppure alle 10 LA DISTRUZIONE DI UN MATTINO

Lavori di notte?

Il cervello del sogno L’ESTASI NON SI PROGETTA

Qual è il tuo cibo preferito?

Pizza Napoli

Cucini con piacere o per necessità?

GLI ARTISTI HANNO SEMPRE FAME I CURATORI HANNO SEMPRE SETE Io non cucino mai mangio e basta

Dessert preferito?

SEX

Pratichi sport o altre attività fisiche?

SEX

Quante ore usi lo smartphone quotidianamente?

SEX

Le cinque app che usi di più?

INSTAGRAM È FASCISTA L’ARTE CONCETTUALE È FASCISTA

Il tuo libro preferito?

MARTELLATE SCRITTI FIGHI 1990-2019 edito Flash Art è sold out

Il tuo film preferito?

Salò o le 120 giornate di Sodoma di Pier Paolo Pasolini del 1975

La tua serie TV preferita?

Per mia scelta non ho la tv

Il tuo artista preferito?

Assolutamente Marcello Maloberti, io anticipo mi copiano a manetta

La canzone che ti ritrovi a canticchiare spesso?

GLI ARTISTI CERCANO SEMPRE IL RITORNELLO

Dove ti vedi a 70 anni?

AMORE PORTAMI AL MARE

Cosa pensi non esisterà più tra cinque anni che oggi usiamo ogni giorno?

Le mutande

La cosa più impulsiva che hai mai fatto?

SIA LODATO L’IMPREVISTO SEMPRE SIA LODATO

Il modo più insolito in cui hai guadagnato denaro?

Lavoravo alle Tre Marie, sfornavo panettoni e colombe

Quale animale ti rappresenta meglio?

Il mio cane Eva

Il tuo segno zodiacale? Ci credi?

Capricorno ascendente Leone, vengo da una famiglia di sensitivi e cartomanti. Il mio lavoro è PIANGERE MAGIA

C’è qualcosa che preferiresti non dover mai fare?

Ricominciare da capo

A chi hai mandato il tuo ultimo messaggio?

Alla direttrice del mio studio Francesca Grossi, partiamo per New York per lavoro

Hai mai fatto qualcosa di imbarazzante in pubblico?

Devo sempre provare vergogna se no perchè faccio l’artista?

Se non facessi arte, cosa faresti?

L’insegnante di ginnastica

Il posto più sorprendente che hai visitato?

La Luce di Lisbona

La persona più creativa che hai incontrato?

MARCELLO MALOBERTI

Ti piace pagare le tasse?

PRIMO DOLORE

Parli mai da solo/a?

L’ARTISTA PARLA SEMPRE DA SOLO

Le tre cose che porteresti su Marte?

QUANDO LA REALTÀ SEMBRA UN SOGNO MI DEVASTA io non voglio andare su Marte

Il messaggio in bottiglia che getteresti in mare?

PER TROVARE LA TUA STRADA DEVI USCIRE DALLA TUA STRADA

Cosa vorresti fosse scritto in tuo ricordo?

TORNA PRESTO

Quanti soldi ci vogliono per vivere come desideri?

Infiniti perché li dedicherei all’arte e farei beneficenza, San Marcello

Denaro, amore, sesso, fama, immortalità: mettili in ordine per te.

SEX SEX SEX SEX SEX

Quanto tempo riesci a stare da solo/a?

FACCIO MOSTRE PER SENTIRMI SEMPRE PIÙ SOLO

L’abitudine meno salutare che hai?

QUALSIASI COSA TOCCO DISTRUGGO

Hai animali domestici?

Il mio cane Eva. LE AREE CANI SONO TERRE PROMESSE

Hai tatuaggi o segni particolari?

Li odio. IL CORPO È LUCE IL TATUAGGIO È BUIO

Compri moda vintage?

No

Un designer che ammiri?

Helmut Lang è IPNOSI, Martin Margiela è IPNOSI, Prada è IPNOSI

Che profumo usi?

LE MOSTRE SONO PROFUMI

Hai un oggetto portafortuna?

Mia zia Paola che sa di mare e di magia

Che tipo di vacanze preferisci?

La piscina

Il tuo posto preferito al mondo?

La mia casa

Il nome di tua madre ha un significato particolare?

Angela è il mio ANGELO

Hai imparato qualcosa di te rispondendo a queste domande?

Sì, che sono meraviglioso