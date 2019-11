Marcello Maloberti MARTELLATE (SCRITTI FIGHI 1990-2019)

MARTELLATE (SCRITTI FIGHI 1990-2019) è una raccolta di scritte, sotto forma di slogan, che hanno accompagnato Marcello Maloberti in quasi un trentennio di poetica.

Pubblicato da Flash Art, è un susseguirsi di pensieri che, scritti a pennarello nero, irrompono sulla pagina bianca come l’urgenza di un titolo.

Una raccolta di frammenti impulsivi: ogni pagina si presenta come un mondo a sé. Dalla poesia all’ironia e all’uso di una parola parlata, in un incessante susseguirsi di umori e di registri formali. Un rincorrersi di immagini antitetiche che risulta come una marmellata di contenuti eterogenei o un continuo zapping, che ricorda come le persone vivono i social-media.

Le Martellate sono parole/immagini assenti. Dirette, frontali, sfacciate come quello che non vorresti sentirti dire, permangono nella testa e martellano. Ciascuna è un sipario che si apre. Non c’è un ordine cronologico per favorire la possibilità del qui e ora, dell’autonomia e dell’efficacia di ciascuna scritta. Pensate, sentite o addirittura rubate, sono quasi delle frasi scritte a voce.

La pubblicazione è corredata dai testi di Luca Lo Pinto, Gea Politi e Cristiano Seganfreddo.

Il progetto è realizzato in collaborazione con ASPESI.

Courtesy Galleria Raffaella Cortese.

