Pier Paolo Calzolari “HYPNOS” Galleria Franco Noero / Torino

In occasione della mostra personale di Pier Paolo Calzolari “HYPNOS” presso la Galleria Franco Noero, per la prima volta negli spazi di Via Mottalciata, Flash Art Italia propone il testo curatoriale che accompagna il percorso espositivo.

L’artista ha concepito una mostra di opere appartenenti alla sua produzione ultima o di anni recenti riunite per la prima volta in Italia, tracciando una traiettoria che racconti del suo costante interesse per un argomento di attualità come la pittura e per gli elementi che la costituiscono, in maniera tale da proporne una lettura del tutto anticonvenzionale, come da sempre testimoniato dalla sua pratica artistica nella sua interezza.

I materiali utilizzati sono quelli che contraddistinguono la produzione dell’artista e ne costituiscono la cifra, materiali che fanno diretto riferimento agli elementi primari – aria, fuoco, terra, acqua – e alle loro specifiche caratteristiche di essenzialità, purezza e di dinamismo trasformativo, alle quali si aggiungono quelle qualità tattili altamente evocative che sono invece specifiche del singolo materiale. La croccante ruvidezza cristallina del sale, lo spessore soffice e morbido del cotone dei mollettoni, le sottili lastre di metallo plasmato a rivelarne la duttilità sono le superfici su cui si innesta una

narrazione scandita da elementi tonali quali conchiglie, fiammelle, piume, petali di fiori e frutti disseccati, che partecipano tutti di una lettura poetica del cosmo di cui siamo parte.

C’è una grande abilità nel gestire la scala dimensionale, cogliendo e conferendo l’adeguata dignità proporzionale agli oggetti scelti, sia in seno allo spazio dell’opera di cui fanno parte, sia nel riverbero che creano all’interno più vasto e ampio dello spazio in cui si trovano. Si ha la sensazione di essere costantemente sollecitati nella sospensione tra due e tre dimensioni, in uno spazio che può vedersi come paritetico in orizzontale e in verticale, la terza dimensione conferita da quanto poggiato a terra o sul piano dell’opera a parete. Si tratta di una negazione dello spazio prospettico, in favore di una dimensione e di una rappresentazione ad esso precedente che pone l’accento sulla grana e sulla trama delle superfici, percepite nella loro esatta e frugale eleganza, sul colore utilizzato come campo piatto o quale polvere di pigmento puro gestualmente disposta su di esso, e sugli oggetti che partecipano all’opera semplicemente presentandosi come sono in realtà, e di conseguenza tridimensionalmente.

Tre opere di ampie dimensioni dominano lo spazio della stanza principale della galleria, illuminate dal grande lucernario centrale. Valori Plastici cita il movimento omonimo e racchiude in sé sia gli elementi caratteristici degli esordi negli anni ’60, quali l’energia mutevole e trasformativa degli elementi ghiaccianti, sia quelli che si riferiscono più direttamente alla citazione e alla decostruzione della pittura e al suo sconfinamento nella terza dimensione. Un tableau vivant simile nell’impianto ad un’astratta natura morta, nella quale spiccano le forme assolute di un uovo, forse in omaggio a Piero della Francesca, e di un’enigmatica sfera nera, sullo sfondo di una tela rosa carnicino attivata dal disporsi naturalistico di un filo di rame che, quasi fosse un rovo, si tuffa nella brina di un tubo ghiacciante. Analogamente, nelle altre due opere nella stessa stanza, un paio di snelle bottiglie di rame sono compenetrate in una pioggia argentea di fiori recisi che attraversano

la tela in verticale. Accanto, nella profonda luminescenza di un fondale di sale nero, compaiono puntine colorate che si accendono come minuscole stelle sulle punte fiorite di un ramo, trapunte in un firmamento celeste e riflesse nella trama multicolore di un vaso di ceramica giustapposto.

Su un’ultima parete, e in quelle della stanza a seguire con le vetrate a nastro affacciate su Via Mottalciata, una scelta di opere su fondo monocromo sono teatro di sorprendenti epifanie: pigmenti che alludono a paesaggi floreali, l’incresparsi biancastro delle onde marine sulla profondità del blu in cui è incastonata la valva di un’ostrica, piccoli fiori sferici tra le svelte pennellate oblique come gocce di pioggia, un cannolicchio infilzato sbieco nel giallo brillante della corolla di un fiore, come fosse il suo pistillo. La monocromia di gialli e blu è quindi il tema della stanza su via Mottalciata, nella quale si

confrontano tre grandi opere che esplorano le possibilità espressive di questi due colori: la trama grossa di un ordito di fondo lascia comparire in primo piano e al centro quelli che compaiono come i contorni appiattiti di un limone su una tovaglia, o forse il colmo di una brocca dal lungo collo. Il blu, racchiuso in un gesto puntuale e preciso senza possibilità di revoca, attraversa verticalmente la superficie di sale bianco contornata di piombo piegato dell’opera nella parete opposta, trapuntata di gocce dorate e popolata di brocche trasparenti nel loro contorno a matita. Nella lunga parete parallela alle finestre domina invece la forma organica e sinuosa di un monumentale bonsai, i cui rami nodosi e contorti sembrano attraversare la terra e il cielo.

Terra e cielo si incontrano anche in Trittico Haiku nell’ultima stanza, in cui un esile prato di steli essenziali e di petali eterei è monodimensionalmente descritto da colori liquidi e lattiginosi, una superficie permeabile che si compenetra nei due quadri recentissimi giocati sulla trasparenza del piano pittorico che si susseguono nelle pareti accanto. A chiudere il cerchio un tono prorompente di rosso giunge al suo culmine in un quadro in cui un’esplosiva pastosità di pigmenti violacei irrompe, cromaticamente potente come un iris o come il gas di una fiamma che brucia, su un fondo intensamente saturo.