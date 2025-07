Sofia: È un reality?

Collezione Nancy Delroi: No

Sofia: Potrebbe diventarlo.

Collezione Nancy Delroi: Non credo.

Sofia: Ci sono le telecamere. E ci sono gli adulti.

Collezione Nancy Delroi: Erano il pubblico.

Sofia: Erano filmati. Fingevano?

Collezione Nancy Delroi: Non lo sappiamo. Erano liberi di fare cosa volevano.

Sofia: Chissà se erano sinceri.

Collezione Nancy Delroi: Era un set.

Sofia: Anche i reality hanno i set.

Collezione Nancy Delroi: Non è un reality.

Sofia: Lo so, me l’avete detto.

Collezione Nancy Delroi: Ok.

Sofia: Forse nella palazzina…

Collezione Nancy Delroi: Quale palazzina?

Sofia: Quella di Torino…

Collezione Nancy Delroi: Non c’è ancora nessuna palazzina.

Sofia: Ok.

Collezione Nancy Delroi: Sono scene che si creano nel momento in cui lo spazio si riempie. Scenettes. Dialoghi. C’è un’interazione. Tensioni, e un po’ di noia.

Sofia: Borghese?

Collezione Nancy Delroi: In qualche modo.

Sofia: Ci sono spesso molte sedute: divani, sedie.

Collezione Nancy Delroi: Mobili, si. Ci interessano perché riempiono.

Sofia: Sostituiscono le emozioni?

Collezione Nancy Delroi: Si, cerchiamo di non essere troppo drammatici. In I Kills You Second le dinamiche tra i non-attori sono quasi impercettibili.

Sofia: Allora non funzionerebbe.

Collezione Nancy Delroi: Cosa?

Sofia: Come reality.

Collezione Nancy Delroi: Potrebbe essere un reality meno emotivo, più scenografico. Comunque imprevisto…

Sofia: Un film.

Collezione Nancy Delroi: Si.

Sofia: Il corridoio che avete creato per “Anna Smoking Cigarette”, quello è un confessionale.

Collezione Nancy Delroi: Architettonico.

Sofia: E c’è un’altra poltrona.

Collezione Nancy Delroi: Si, l’abbiamo fatta noi, in modo che contenesse perfettamente il corpo di Anna.

Sofia: Sembra accogliente.

Collezione Nancy Delroi: In “New Cult-like Images or Come il patto tra adulti diventa un trattato di strategia affettiva” non c’erano molti mobili però.

Sofia: Vero. C’erano i manichini. Sono personaggi principali?

Collezione Nancy Delroi: Non dipende da noi.

Sofia: È l’estetica delle vetrine. Sexy, ma anche un po’ isolante. Le luci bianche, i cucchiai, i metal paintings di Wilhelmina Merante e Leyla Riggio…

Collezione Nancy Delroi: Ti hanno fatto sentire così?

Sofia: Non lo so perché non c’ero. Ho visto solo le foto e i video.

Collezione Nancy Delroi: Ok.

Sofia: Era in Viale Bligny?

Collezione Nancy Delroi: Si, stiamo là dal 2024 – quando è nata.

Sofia: Cosa?

Collezione Nancy Delroi: Collezione Nancy Delroi.

Sofia: È un’officina, quella in Viale Bligny?

Collezione Nancy Delroi: Anche una galleria, e casa.

Sofia: Un set.

Collezione Nancy Delroi: Si.

Sofia: Parla di desiderio?

Collezione Nancy Delroi: Anche.

Sofia: Morboso?

Collezione Nancy Delroi: Morbid, si.

Sofia: Limirence.

Collezione Nancy Delroi: ?

Sofia: Dipendenza affettiva precoce.

Collezione Nancy Delroi: Potrebbe funzionare.

Sofia: Ora capisco: 80% finzione, 20% attesa.

Collezione Nancy Delroi: Non siamo mai così matematici.

Sofia: Mi rincuora.

Prendo in mano il barattolo di gel che mi hanno portato in regalo. Nel frattempo è diventato buio e mi chiedo perché abbiano deciso di raggiungermi qui, ma non sembra importare a nessuno dei tre. Accendo una sigaretta con il fornello del gas. Luglio sembra non finire mai.

Sofia: “We’re taking pictures like we’re a couple. Like we like each other. Like we’re husband and wife, and we SPEND time together. We SPEND time together as a couple. Because we’re a loving couple, SPENDING time. These photos are us, in love, SPENDING time.”

Collezione Nancy Delroi: La scena della cabina fotografica in Buffalo ‘66.

Sofia: Anche Billy Brown e Layla fanno un po’ finta – come i vostri attori.

Collezione Nancy Delroi: “Spannin time…”. Citi spesso Vincent Gallo nei tuoi testi.

Sofia: Credo sia una coincidenza. Non sono neanche sicura mi piaccia.

Collezione Nancy Delroi: A proposito della palazzina…

Sofia: Il teatro?

Collezione Nancy Delroi: Si. Cosa ne pensi?

Sofia: Non lo so, ci devo pensare.