I CV sono nati per definire chi siamo e come ci presentiamo; una sorta di esposizione estesa delle nostre credenziali: nato a, studiato a, lavorato per, frequentato questa scuola…, interessi speciali e hobby. Anche l’arte si adegua con l’integrazione di categorie: mostre, articoli, esposizioni… Questo Curriculum Vitae non si preoccupa tanto dei dati fattuali quanto di quelli non fattuali, non detti e privati. Una lunga lista di domande private, improbabili e senza vergogna ai protagonisti del mondo dell’arte e della creatività. Domande secche come la vita per risposte brevi come la vita.

Luca Lo Pinto risponde alle domande di Cristiano Seganfreddo.

CS: Qual è stato il primo poster nella tua stanza?

LLP: La locandina di Unforgiven.

CS: Ricordi il tuo primo sguardo a un’opera d’arte?

LLP: Il primo no, però ricordo lo stupore da bambino nel vedere come uno stesso artista potesse dipingere quadri di alberi e poii geometrie colorate. Era una mostra di Mondrian.

CS: Da bambino, cosa volevi diventare?

LLP: Architetto. Mi piaceva giocare con i lego ma quando ho capito che dovevo studiare la matematica ho perso l’entusiasmo.

CS: Hai mai scritto una lettera a un artista?

LLP: Tante volte.

CS: Il tuo museo dell’infanzia com’era?

LLP: Un enorme perimetro di mattoni di lego colorati con dentro una serie di piccoli oggetti.

CS: Cosa c’è sul tuo comodino?

LLP: Una lampada, del balsamo di tigre e un supereroe dell’ovetto kinder.

CS: Qual è il primo libro?

LLP: Quello che mi ha più segnato è il Diario di Andy Warhol scritto dalla sua segretaria.

CS: La tua prima playlist per un vernissage?

LLP: La musica ai vernissage di solito è orrenda. Quando avevo dodici anni avevo fatto delle playlist da vendere nei negozi affinché ci fosse della bella musica piuttosto che le canzoni commerciali della radio.

CS: Chi è stato il tuo primo maestro senza che tu lo sapessi?

LLP: Forse mio bisnonno.

CS: Dove hai pianto per la prima volta da adulto?

LLP: Non piango spesso. Se lo faccio, avviene in solitudine e per le giuste occasioni.

CS: Ti sei mai innamorato di un’artista?

LLP: Vivo per gli innamoramenti. Sono poligamo, come ogni curatore.

CS: Quale canzone ti rappresenta meglio come curatore?

LLP: Lee Scratch Perry – The Upsetter.

CS: Un odore che associ a una tua mostra?

LLP: Per l’ultima mostra che ho fatto alla Kunsthalle Wien, avevo chiesto a Sissel Toolas di ricreare l’odore di Vienna nel 1992.

CS: Qual è il colore che ritorna sempre nella tua vita?

LLP: Il verde.

CS: Quanto c’è di tuo padre o di tua madre nel tuo modo di lavorare?

LLP: Tanto.

CS: Hai mai pensato di essere troppo gentile per questo sistema?

LLP: Gentile no, forse troppo onesto.

CS: Cosa ti salva, quando tutto crolla?

LLP: La fede nell’arte.

CS: Hai mai portato un artista a casa tua?

LLP: Spesso.

CS: In quale città ti senti più frainteso?

LLP: Dove manca la libertà individuale.

CS: Qual è il tuo disordine creativo preferito?

LLP: Per molti anni scrivevo con la televisione accesa, la musica e la radio. Per fortuna non ho più la televisione da anni.

CS: Hai un rituale?

LLP: Filmare le nutrie lungo il fiume quando vado a fare canottaggio.

CS: Cosa ti ha insegnato la solitudine nei musei vuoti?

LLP: Ad immaginare a come riempirli.

CS: Cosa ti muove di più: la rabbia o la meraviglia?

LLP: Lo stupore.

CS: Hai mai cambiato idea completamente su un artista?

LLP: Sì.

CS: Il gesto più folle, tuo?

LLP: Andare a Los Angeles per due giorni a festeggiare il compleanno di Simone Forti.

CS: Hai mai scritto un testo solo per te, senza pubblicarlo?

LLP: Sì.

CS: Che rapporto hai con l’errore?

LLP: Lo accolgo a braccia aperte.

CS: La parola più difficile da pronunciare nella tua vita?

LLP: Fine.

CS: Quando hai capito che l’arte era casa tua?

LLP: Da quando sono nato.

CS: Cosa ti manca delle prime volte?

LLP: Ricerco le epifanie e quando non ci sono più provo a ricrearle.

CS: Qual è il luogo più intimo che hai trasformato in mostra?

LLP: Il cielo.

CS: La cosa più commovente che un artista ti ha detto?

LLP: Sapere di aver conquistato un posto speciale nel cuore e della vita di una persona grazie ad una mostra.

CS: Cosa ti fa ridere davvero?

LLP: La scena di Hot Shots! Part Deux quando Charlie Sheen incrocia il padre.

CS: A cosa non rinunceresti mai, anche se ti pagassero molto?

LLP: È banale, ma alla mia libertà.

CS: Qual è il tuo tempo preferito per vedere arte: mattina, pomeriggio o notte?

LLP: Di notte ma non è facile purtroppo.

CS: In quale mostra hai sentito di esserti raccontato di più?

LLP: “Time is Thirsty” e “Post Scriptum-Un Museo dimenticato a memoria”.

CS: Quando un’opera ti ha fatto sentire stupido?

LLP: Quando capita, è reciproco.

CS: Qual è il tuo rapporto con il vuoto?

LLP: Sto sempre sull’orlo di un precipizio. Lo guardo dall’alto con desiderio e paura.

CS: Hai mai cancellato tutto, poco prima?

LLP: Sì. Una volta ho quasi rifatto una mostra da zero dopo averla allestita.

CS: Qual è la forma geometrica che ti rappresenta di più?

LLP: Il cerchio.

CS: Hai mai sognato di chiudere tutto e aprire un bar con fanzine e dischi?

LLP: Solo chiudere tutto.

CS: Cosa ti spaventa di più oggi?

LLP: L’ignoranza.

CS: Hai mai fatto una mostra per amore?

LLP: Tutte.

CS: L’arte può salvare una relazione?

LLP: Spesso le distrugge.

CS: Hai mai avuto un’esperienza mistica con un’opera d’arte?

LLP: Sol LeWitt diceva che gli artisti concettuali fossero mistici piuttosto che razionali.

CS: Cos’è per te il sacro, fuori dalla religione?

LLP: La Roma.

CS: Quale artista per te tocca il mistero?

LLP: Quelli bravi.

CS: In che momento la curatela si avvicina a un rito?

LLP: La curatela deve essere atea.

CS: Ti diverti ancora nelle inaugurazioni?

LLP: Non mi sono mai divertito.

CS: Quanto deve essere politica una mostra?

LLP: Prima di tutto deve essere poetica.

CS: Cosa ti infastidisce della “correttezza culturale”?

LLP: Tutto.

CS: In quale gesto curatoriale hai messo più dissenso?

LLP: Quando ho allestito una mostra con opere reali in uno spazio, l’ho fatta fotografare in scala 1:1 ed ho esposto solo l’immagine stampata lunga quasi cinque metri su una parete.

CS: Ti consideri un curatore militante?

LLP: Nell’amore per l’arte sono un ultras.

CS: Hai mai censurato qualcosa?

LLP: No

CS: A quale movimento politico ti senti affine, oggi?

LLP: Movimento per l’immaginazione preventiva.

CS: Com’è la tua casa?

LLP: Luminosa, cementine a terra, soffitti color senape e azzurro cielo con tanti libri, opere d’arte e vestiti.

CS: Qual è l’oggetto più inutile ma insostituibile che possiedi?

LLP: Un orologio-timer a forma di bocca che parla.

CS: Hai opere d’arte appese?

LLP: Tante.

CS: Cosa si capisce di te entrando in salotto?

LLP: Un’estetica precisa animata da un caos associativo.

CS: Dove scrivi meglio: a casa o altrove?

LLP: In treno e in aereo.

CS: Che rapporto hai con i vestiti?

LLP: Mi piacciono. Posso diventare ossessivo.

CS: Che ruolo ha la moda nei tuoi progetti?

LLP: Indirettamente ha influenzato diversi progetti che ho realizzato.

CS: I tuoi designer preferiti di sempre?

LLP: Bless.

CS: Se potessi indossare solo un brand per un anno?

LLP: Helmut Lang.

CS: Quale stilista ti ha fatto capire qualcosa su di te?

LLP: Martin Margiela.

CS: Un abito che ti ha cambiato il corpo?

LLP: Le ultime sperimentazioni di Maurizio Altieri.

CS: Il tuo fashion guilty pleasure?

LLP: La calzamaglia.

Non è un’intervista. Non è un profilo.

È un autoritratto sparso, in forma di domande.

Un modo per perdersi dentro le persone, nei loro gesti, nei loro oggetti, nelle loro ossessioni.

Una mappa del visibile e dell’invisibile.

Un curriculum emotivo, estetico, personale pensato da Cristiano Seganfreddo.

In ordine libero, come il pensiero.