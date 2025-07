In occasione di Art Basel 2025, il duo artistico Timon & Melchior Grau presenta “Bonfire”, una potente installazione immersiva ospitata nello spazio Kuppel, all’interno del programma Basel Social Club e della mostra Deep!, curata da Lhaga Kondoor.

Concepita come un santuario multisensoriale, “Bonfire” esplora il potere primordiale della luce come spazio di connessione e trasformazione. La scultura monumentale, alta 2,5 metri, prende la forma di una catasta di fiammiferi: tubi grezzi in alluminio intrecciati con bulbi in vetro soffiato a bocca. Le sorgenti luminose – venti in tutto – si attivano in una coreografia fluida di bagliori, colori e respiri visivi, rendendo la luce materia viva, pulsante, ritmica.

Dopo le precedenti tappe alla Bergen Assembly Triennale 2022, al FRAC Champagne-Ardenne e al Kunsthaus Hamburg, “Bonfire” arriva a Basilea come spazio collettivo di contemplazione e presenza. La luce non è solo mezzo visivo, ma diventa esperienza condivisa, vibrazione emotiva, memoria archetipica di un fuoco che riunisce.

Timon & Melchior Grau, con base tra Berlino e Amburgo, esplorano da anni i temi dell’empatia e della vicinanza attraverso installazioni e design sensoriale. In qualità di direttori creativi del brand di illuminazione GRAU, estendono la loro ricerca oltre il contesto artistico, dando forma a dispositivi poetici che trasformano gli ambienti in luoghi di ascolto e relazione. Non è semplicemente una scultura: è un’esperienza che si abita. Una luce che si sente, che ci guarda e ci accoglie.