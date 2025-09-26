Maurizio Cattelan e Yuri Ancarani premiati a Marmomac

Maurizio Cattelan è il primo premiato di questa edizione del Best Communicator Award di Marmomac. Da New York l’artista ha inviato una scultura in marmo di Carrara che lo raffigura, realizzata nel laboratorio di fiducia con un robot modello One S di Robotor (Litix), azienda leader nella robotica applicata alla scultura. L’opera è stata accompagnata da un videoracconto in time lapse e da un messaggio registrato in cui Cattelan ha ringraziato anche il “robot che in questo momento mi sta dando forma”.

Accanto a lui il regista Yuri Ancarani, premiato per un lavoro che, tra cinema e arti visive, esplora con rigore e forza poetica le trasformazioni culturali e sociali del nostro tempo.