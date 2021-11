Pirelli HangarBicocca presenta un appuntamento speciale dedicato a “Breath Ghosts Blind” con Felice Cimatti, Federico Campagna e Yuri Ancarani

Giovedì 18 novembre a partire dalle ore 19, in occasione di BookCity, Pirelli HangarBicocca presenta un appuntamento speciale del Public Program dedicato alla mostra “Breath Ghosts Blind” di Maurizio Cattelan con i filosofi Felice Cimatti e Federico Campagna e la presentazione del video SPY dell’artista e regista Yuri Ancarani.

La serata si sviluppa in tre momenti:

ORE 19: Felice Cimatti, docente di Filosofia del linguaggio, accompagna il pubblico in una conferenza itinerante all’interno degli spazi della mostra dal titolo Apparizioni animali. Perché non ci guardano. A partire dall’opera Ghosts di Maurizio Cattelan – che mette lo spettatore nella posizione di sentirsi “osservato” dalle migliaia di piccioni che occupano lo spazio espositivo – Felice Cimatti affronta l’aspetto più straniante del mondo non umano, ovvero il fatto che ignora la nostra presenza ed esistenza. Accade così che quando un non umano osserva l’uomo, questo entra in crisi. Cimatti riflette su come sia possibile provare ad abitare questa crisi.

ORE 20.15: proiezione in anteprima del video SPY. An Eye on Breath Ghosts Blind by Maurizio Cattelan (4’50’’, 2021), girato all’interno della mostra dall’artista e regista Yuri Ancarani: il video esplora attraverso il punto di vista di un drone l’esposizione, come una spia che osserva da angolature differenti e inedite le opere d’arte dell’artista. Yuri Ancarani costruisce una visione unica e personale della mostra attraverso un montaggio che alterna momenti frenetici a lunghe carrellate delle monumentali Navate di Pirelli HangarBicocca, intime riprese di dettagli dei lavori di Cattelan ad ampie e suggestive vedute del volo del drone. La colonna sonora di Matteo Pit, compositore del duo Primitive Art, e del sound designer Lorenzo Dal Ri accompagna il viaggio degli spettatori, trasformando il ronzio metallico del drone in movimento in una composizione armonica ed enigmatica.

ORE 20.30: il filosofo Federico Campagna tiene una lecture dal titolo Favole della Realtà. Ispirandosi alla figura dell’homeless, al senso di straniamento in cui la mostra pone lo spettatore e ai numerosi rimandi tra realtà e finzione presenti nell’opera di Cattelan, Federico Campagna riflette su che cosa sia un “mondo” e quanto sia davvero stabile la nostra idea di “realtà”. In un talk che segue il percorso di una favola, Campagna discute la possibilità, e l’opportunità, di imparare a essere stranieri nel mondo.