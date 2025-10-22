Dennis Tyfus “Oi on Canvas” Tim Van Laere Gallery / Roma

In occasione della mostra personale di Dennis Tyfus “Oi on Canvas” presso la sede di Roma della Tim Van Laere Gallery, Flash Art Itala propone il testo che accompagna il percorso espositivo.

Dennis Tyfus, nato ad Anversa nel 1979, è una figura poliedrica della scena contemporanea: artista, musicista, editore e performer, il cui lavoro sfida ogni tentativo di catalogazione. Con una pratica che fluisce liberamente tra disegno, scultura, installazione, musica, tatuaggi, video, editoria e performance dal vivo, Tyfus crea un universo autonomo e in continua espansione, dove ogni mezzo artistico si

interconnette e si arricchisce reciprocamente.

Al centro del suo lavoro c’è un profondo spirito di improvvisazione, irriverenza e gioco. La sua pratica, saldamente radicata nell’etica del DIY (fai-da-te) e nella cultura underground, trasforma le limitazioni in opportunità e l’imprevisto in una forza che guida il suo processo creativo. Le sue immagini spesso nascono da stati ipnagogici—i momenti tra veglia e sonno—e si traducono in composizioni surreali e oniriche, percorse da un umorismo grottesco, dall’assurdità e da un sottile senso di minaccia.

Riflesso della sua sensibilità unica, il lavoro di Tyfus è permeato delle influenze dei Situazionisti e dell’improvvisazione, passando per Dieter Roth e Mike Kelley, producendo opere che sono tanto intime e personali quanto universali e ampiamente condivisibili.

Con “Oi on Canvas”, Tyfus estende la sua pratica irrequieta e priva di confini nel campo della pittura, affrontando il mezzo con la stessa energia non filtrata che caratterizza la sua musica, le sue performance e le sue installazioni. La sua firma distintiva – un perfetto equilibrio tra l’assurdo, il poetico e il conflittuale – emerge anche in queste opere. Questi lavori, al contempo narrativi e sospesi

tra intimità e straniamento, familiarità ed estraneità, catturano momenti che sembrano frammenti di sogni intercettati. Piuttosto che trattare la pittura come una forma fissa o sacra, Tyfus la reinventa come un palcoscenico per la sua sensibilità improvvisativa, consentendo a figure, paesaggi e simboli di emergere organicamente, spesso da sogni vagamente ricordati o immagini fugaci impresse nel

subconscio. Il risultato è un corpo di opere dove l’assurdo si mescola con il poetico, e il conflittuale si nasconde dentro momenti di tenerezza. Ogni tela funziona come un portale verso un mondo parallelo: un piede ancorato a gesti e ambienti quotidiani, l’altro che si spinge verso l’inquietante e il surreale.

C’è una deliberata scivolosità in queste scene: appaiono narrative, ma resistono a una chiara interpretazione, come se stessimo assistendo solo a frammenti di una storia il cui inizio e la cui fine rimangono appena fuori portata. Tenendo lo spettatore sospeso tra intimità e straniamento, familiarità e alienazione, Tyfus ci invita non a decodificare, ma ad abitare questi momenti dipinti, lasciando che il

loro sottile umorismo, l’inusuale bellezza e le sfumature inquietanti agiscano su di noi nel tempo.

Il lavoro di Dennis Tyfus è al contempo profondamente personale e universalmente disarmante, costringendoci a riconsiderare i confini tra creatore e spettatore, vita quotidiana e il soprannaturale, serietà e assurdità. Con il suo fascino anarchico e l’energia creativa senza limiti, Tyfus non ci offre semplicemente opere d’arte, ma un’esperienza: in continua trasformazione, sempre sorprendente, sempre viva. Non è un artista che produce opere in senso tradizionale: con la sua pratica, Tyfus crea una situazione continua e imprevedibile, dove la vita stessa diventa il medium.