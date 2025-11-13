Blanca Gracia “Marginalia” ADA / Roma

In occasione della mostra personale di Blanca Gracia “Marginalia” presso ADA, Flash Art Italia propone il testo che accompagna il percorso espostitivo.

I marginalia sono annotazioni, disegni e incisioni che compaiono ai margini di racconti,

documenti o codici miniati.

Creature stravaganti che si allontanano dal discorso centrale dell’opera, ospitate nel fogliame che circonda il testo principale.

Ciò che accade oltre le mura dà vita a giardini traboccanti oltre i confini della pagina.

In questi margini, si dispiega un erbario in cui le specie botaniche sono sospese nel tempo, in bilico tra due corpi: umano e vegetale. Tutte queste diverse erbe incarnano identità un tempo umane, che hanno poi dovuto trasformarsi in paesaggio come meccanismo di difesa. La mimesi e la metamorfosi proteggono infatti chi è perseguitato, poiché la nostra cecità nei confronti della natura lo rende invisibile:

Così, due piante di finocchio innamorate si intrecciano, desiderandosi l’un l’altra. Ora che non hanno più un corpo, nessuno potrà disturbarle. Una falena imita un calabrone mortale per spaventare gli entomologi. Si posa su un gelso e ascolta, con le orecchie ben aperte, tutto ciò che sussurriamo nella stanza. Una Boquila Trifoliata, la pianta che tutto vede, si dispiega verso il soffitto, riflettendo tutto ciò che la circonda: quanto più diventa comune, tanto meno è possibile accorgersi della sua presenza. I fiori rovesciati del fico restano assopiti, in attesa che qualcuno dia il primo morso, che innescherà la trasformazione. Nel frattempo, le amiche arpie, due “uccellacci”, svolazzano disegnando traiettorie a zigzag, sbandierando l’insulto come segno della loro amicizia e della loro forza.