VETRINA

9 Gennaio 2026, 2:56 pm CET

Davide La Montagna “I’m Half Sick of Shadows” 10 documents / Roma

9 Gennaio 2026

In occasione della mostra personale di Davide La Montagna “I’m Half Sick of Shadows” presso 10 documents – una piattaforma di ricerca artistica, curatoriale e teoretica che si articola in dei public research program, ciascuno dedicato a un oggetto di studio diverso – Flash Art Italia propone il testo che accompagna il percorso espositivo.

1
2
3
4
5
Veduta della mostra “I’m Half Sick of Shadows” di Davide La Montagna presso 10 documents, Roma, 2025. Fotografia di Jacopo Rinaldi.
1
2
3
4
5
Davide La Montagna, Fever Dream, 2025, in “I’m Half Sick of Shadows” presso 10 documents, Roma, 2025. Fotografia di Jacopo Rinaldi.
1
2
3
4
5
Veduta della mostra “I’m Half Sick of Shadows” di Davide La Montagna presso 10 documents, Roma, 2025. Fotografia di Jacopo Rinaldi.
1
2
3
4
5
Veduta della mostra “I’m Half Sick of Shadows” di Davide La Montagna presso 10 documents, Roma, 2025. Fotografia di Jacopo Rinaldi.
1
2
3
4
5
Davide La Montagna, Mom sitting on the floor of her childhood bedroom, with her head resting on the bed and the wedding rings placed on her left cheek, 2025, in “I’m Half Sick of Shadows” presso 10 documents, Roma, 2025. Fotografia di Jacopo Rinaldi.

Il primo programma di ricerca prende forma attorno al tema dell’affezione, intesa come forza relazionale: ciò che muove i corpi, plasma le comunità, ridefinisce il pensiero critico. In questo contesto, la mostra di La Montagna esplora il modo in cui la dimensione affettiva — nelle sue declinazioni più intime e contraddittorie — abita gli spazi della vita domestica, generando ombre, silenzi e apparizioni.

Il titolo della mostra cita gli ultimi versi della poesia The Lady of Shalott (1832) di Alfred Tennyson,
ispirata a una novella del XIII secolo. La ballata narra la storia di Elaine di Astolat, giovane nobildonna inchiusa in una torre nei pressi di Camelot. Relegata all’isolamento, Elaine trascorre i giorni a osservare il mondo riflesso in uno specchio e a tessere un arazzo di ombre. Quando, un giorno, vede passare Lancillotto e se ne innamora, decide di lasciare la torre, spezzando l’incantesimo e condannandosi alla morte. La sua “malattia senza nome” — una febbre del desiderio e della distanza — diventa in Tennyson un simbolo dell’amore impossibile, mediato e riflesso, incapace di incarnarsi nel reale.
Nella mostra, La Montagna traduce questa tensione tra desiderio e dissoluzione in una costellazione di opere che evocano un paesaggio domestico di luce e ombra, amore e violenza.
In Fever Dream (2025), una serie di lampade a terra collegate a un timer interrompe ciclicamente
l’afflusso di corrente, generando un battito intermittente di luce. Quando accese, le lampade proiettano sul muro le ombre di oggetti contundenti — presenze quotidiane e potenzialmente minacciose — che svaniscono nel buio, come apparizioni di un inconscio domestico.
Alle pareti, una nuova produzione di collage, in cui ritagli di immagini si sovrappongono completamente a fotografie tratte dall’archivio di famiglia dell’artista, che vengono nascoste allo sguardo. I titoli dei lavori — come Mom holding the bouquet & wearing her wedding dress, sitting on a staircase with a sad gaze (2025) — descrivono la scena celata, rendendo il linguaggio un veicolo di memoria e perdita. Col tempo, il contatto diretto tra collage e vetro porterà il materiale a deteriorarsi, rivelando solo allora l’immagine nascosta: un lento processo di disvelamento e distruzione che interroga la natura stessa del ricordo.

Il video What Sounds a Rose Makes (2025) fa parte di una serie in corso basata sul montaggio di fotogrammi tratti da film in cui compaiono fiori recisi — tra cui The Addams Family (1991), Vertigo (1958) e 3-Iron (2003). Concepite come loop da proiettare in dialogo tra loro, queste sequenze riflettono sulla regolazione dell’amore romantico e sui rituali che ne scandiscono la rappresentazione — dal corteggiamento al matrimonio — nel contesto del capitalismo affettivo. Ispirato ai testi di Eva Illouz, il lavoro indaga come l’amore, nell’economia contemporanea delle emozioni, diventi insieme una forma di lavoro emotivo e un dispositivo di consumo.

Attraverso questi gesti minimi e precisi, La Montagna costruisce una riflessione sulla rappresentazione dell’amore nella cultura contemporanea — un sentimento costantemente filtrato, performato e consumato — e sul potere delle immagini di resistere, deteriorarsi o svanire.

Cerca altri articoli

VETRINA

Davide Stucchi

Miglior mostra in un museo “Sartor Resartus”, Nina Beier, Anna-Sophie Berger, Pia Camil, Victoria Colmegna, Anna Franceschini, Eric N. Mack, Tenant…

Approfondisci

Portraits of Brooklyn

Viene definita la gentrificazione artistica di Brooklyn. Una community creativa e artistica vasta, da ormai decenni, ha colonizzato l’immaginario oltre…

Approfondisci