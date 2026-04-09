Friedrich Andreoni, Benedetta Fioravanti, Jacopo Mazzetti “A SLANT OF LIGHT” Casa Flash Art / Milano

“A SLANT OF LIGHT”

Friedrich Andreoni, Benedetta Fioravanti, Jacopo Mazzetti

Casa Flash Art

14 aprile — 14 maggio

Il sistema dell’arte contemporanea ha costruito negli ultimi decenni un’infrastruttura della visibilità: regole percettive che definiscono come un’opera deve apparire. White cube, fiere, showroom condividono la stessa grammatica luminosa — pareti neutre, illuminazione uniforme, ombre cancellate. Una luce frontale che stabilizza lo spazio, sospende il tempo, trasforma la visione in un dispositivo controllato.

A Slant of Light prende posizione contro questa neutralità.

Il titolo viene da Emily Dickinson: There’s a certain Slant of light, / Winter Afternoons — È una luce invernale che non illumina, opprime. Non lascia tracce visibili sul corpo, ma produce una «internal difference / Where the Meanings, are» — un’alterazione interiore senza ferita. Una luce che non rivela: agisce.

La mostra si colloca in un momento preciso del calendario dell’arte: il dopo mercato. Dopo la concentrazione luminosa delle fiere — dove tutto è progettato per la massima leggibilità — resta una luce diversa, più silenziosa, quasi domestica. Una luce che non deve più convincere. In questo tempo le opere cambiano stato: smettono di essere oggetti esposti dentro un sistema di scambio, tornano a essere presenze attraversate da variazioni di luce, ombre e tempo.

Le opere di Friedrich Andreoni, Benedetta Fioravanti e Jacopo Mazzetti lavorano su soglie, superfici e spostamenti minimi: elementi che emergono solo quando la luce smette di essere neutra.

In occasione della mostra viene presentato il nuovo numero di Flash Art Italia dedicato a La città: utopie radicali e distopie contemporanee. La luce obliqua diventa anche deviazione dello sguardo — una condizione che rende visibile ciò che normalmente resta ai margini.

Qui la luce non serve a rendere l’opera leggibile.

La mette in tensione.