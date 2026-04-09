VETRINA

9 Aprile 2026, 6:12 pm CET

Friedrich Andreoni, Benedetta Fioravanti, Jacopo Mazzetti “A SLANT OF LIGHT” Casa Flash Art / Milano

9 Aprile 2026
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Jacopo Mazzetti, Solar storm (II), 2025. Courtesy l’artista.
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Benedetta Fioravanti, Reflection Reconciliation, 2023. Still dal video. Video HD, colore, suono, 5’. Musiche di Tommaso Pandolfi (Furtherset). Courtesy l’artista.
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Veduta della mostra “Intimacy (Radar Domes)” di Friedrich Andreoni, presso Caspar David Friedrich Zentrum, Greifswald, 2025. Courtesy l’artista.

 

“A SLANT OF LIGHT”
Friedrich Andreoni, Benedetta Fioravanti, Jacopo Mazzetti
Casa Flash Art
14 aprile — 14 maggio

 

 

Il sistema dell’arte contemporanea ha costruito negli ultimi decenni un’infrastruttura della visibilità: regole percettive che definiscono come un’opera deve apparire. White cube, fiere, showroom condividono la stessa grammatica luminosa — pareti neutre, illuminazione uniforme, ombre cancellate. Una luce frontale che stabilizza lo spazio, sospende il tempo, trasforma la visione in un dispositivo controllato.
A Slant of Light prende posizione contro questa neutralità.
Il titolo viene da Emily Dickinson: There’s a certain Slant of light, / Winter Afternoons — È una luce invernale che non illumina, opprime. Non lascia tracce visibili sul corpo, ma produce una «internal difference / Where the Meanings, are» — un’alterazione interiore senza ferita. Una luce che non rivela: agisce.

La mostra si colloca in un momento preciso del calendario dell’arte: il dopo mercato. Dopo la concentrazione luminosa delle fiere — dove tutto è progettato per la massima leggibilità — resta una luce diversa, più silenziosa, quasi domestica. Una luce che non deve più convincere. In questo tempo le opere cambiano stato: smettono di essere oggetti esposti dentro un sistema di scambio, tornano a essere presenze attraversate da variazioni di luce, ombre e tempo.
Le opere di Friedrich Andreoni, Benedetta Fioravanti e Jacopo Mazzetti lavorano su soglie, superfici e spostamenti minimi: elementi che emergono solo quando la luce smette di essere neutra.

In occasione della mostra viene presentato il nuovo numero di Flash Art Italia dedicato a La città: utopie radicali e distopie contemporanee. La luce obliqua diventa anche deviazione dello sguardo — una condizione che rende visibile ciò che normalmente resta ai margini.
Qui la luce non serve a rendere l’opera leggibile.
La mette in tensione.

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