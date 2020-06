Artists’ Film Italia Recovery Fund: aperto il bando per la produzione di opere video

Si è chiusa la fase di raccolta fondi di Artists’ Film Italia Recovery Fund, progetto promosso dallo Schermo dell’arte, ideato e curato da Leonardo Bigazzi, per sostenere giovani artisti italiani attraverso la produzione di opere video originali.

L’intera somma raccolta di 25000 euro sarà assegnata attraverso un bando pubblico, aperto fino al 7 luglio 2020, rivolto a giovani artisti italiani o residenti in Italia. I progetti vincitori saranno selezionati da una giuria composta da Andrea Lissoni, Sarah Cosulich, Lorenzo Giusti, Lucrezia Calabrò Visconti e Leonardo Bigazzi. Saranno privilegiati quei progetti che sono stati interrotti a causa della crisi, sia per ragioni economiche che logistiche, o idee nate in questi mesi critici in grado di approfondire le questioni più urgenti del nostro tempo. I risultati del bando saranno pubblicati entro il 24 Luglio 2020.

Grazie a questa campagna, un’edizione di ciascuna delle opere prodotte sarà donata alla collezione permanente della GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo. Una scelta che, oltre a incrementare il patrimonio pubblico italiano, supporta un’istituzione del territorio con il più alto numero di vittime causate dal virus nel nostro paese.

Artists’ Film Italia Recovery Fund è realizzato anche grazie al contributo di Fondazione CR Firenze nell’ambito di “PARTECIPAZIONE CULTURALE”.