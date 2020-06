PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea presenta PERFORMING PAC. MADE of SOUND

PERFORMING PAC è il format dedicato ad un tema attuale nell’ambito degli studi delle arti visive contemporanee. Una piattaforma aperta al pubblico che nel 2020 indaga il rapporto tra arte contemporanea e musica, sviluppato attraverso opere video, materiali d’archivio, interventi di artisti, critici e curatori che esplorano l’interazione tra suono e immagine nella pratica e nella ricerca artistica contemporanea.

Il percorso espositivo si sviluppa attraverso i lavori di 5 artisti che utilizzano suono e musica nella loro ricerca.

Madrina ideale è Laurie Anderson, icona dell’arte multimediale, a cui il PAC rende omaggio proiettando per la prima volta il video della performance realizzata nel 2003 dall’artista newyorkese proprio al PAC in occasione della sua antologica “The Record of the Time” a cura di Jean Hubert Martin e Thierry Raspail.

A luglio grazie alla collaborazione con la Cineteca Italiana, sarà proiettato nel cortile del PAC il lungometraggio Heart of a dog di Laurie Anderson (2015), la storia che ha incantato e commosso la stampa alla Mostra del Cinema di Venezia.

Partecipano:

Barbara and Ale, The sky is falling, 2017

Jeremy Deller con Nick Abrahams, Our Hobby Is Depeche Mode, 2006

Pamela Diamante, GENERARE CORPI CELESTI – ESERCIZI DI STILE, 2020 | Musica: Marco Malasomma

Invernomuto, Vers l’Europa deserta, Terra Incognita, 2017

João Onofre, Untitled (N’en Finit Plus), 2010-11