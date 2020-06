Flash Art no. 308 Maggio 2016

Flash Art Covers: le copertine storiche di Flash Art raccontate da Gea Politi.

“In realtà non sopporto l’arte. Non mi è mai piaciuta.” Queste le parole di David Hammons alla storica dell’arte Kellie Jones, in un’intervista del 1986 sul New York Times. “Allora perché lo fai?” – chiese Jones. Hammons rispose che l’arte riguarda i simboli e che “quando si manipola un simbolo accadono cose oltraggiosamente magiche”.

Holland Cotter, The New York Times, 2016.

Nel 2016 abbiamo visitato “Five Decades”, la personale di David Hammons alla Mnuchin Gallery. È stata ipnotica. In queste cinque decadi Hammons ha reso ogni sua opera così iconica ed eterna, al punto che nessuno avrebbe potuto cogliere l’ordine cronologico con il quale erano state realizzate, eccetto qualcuno che lo conoscesse già.

Selezionare l’immagine per la copertina tra tutte le sue produzioni è stata la sfida più difficile. Avremmo potuto pubblicarne una dozzina. Alla fine abbiamo scelto il lavoro intitolato Fur Coat, che in origine era firmato sia da Hammons che da sua moglie Chie.

Vi ascoltiamo, siamo con voi, sappiamo che possiamo fare di più.