Agenda è una sezione di Arte e Femminismi pubblicata mensilmente su www.flash—art.it, a cura di Raffaella Perna. Agenda raccoglie una selezione di mostre nazionali e internazionali, libri, studi, etc. che alimentano la riflessione attorno ai femminismi nell’arte contemporanea.

“Sisters! Barbara Hammer,” La Virreina – Centre de la Imatge, Barcellona (9 giugno – 27 settembre 2020)

“Sisters! Barbara Hammer” è la mostra attualmente in corso a La Virreina – Centre de la Imatge di

Barcellona, a cura di Valentín Roma. Questa retrospettiva, la prima dedicata a Hammer in Spagna,

ripercorre la carriera cinquantennale dell’artista, che da sempre lavora su temi legati all’emarginazione sociale e alla vita e alla sessualità lesbica. L’esposizione, che prende il nome dall’omonimo cortometraggio realizzato da Hammer nel 1973, presenta filmati, cortometraggi, fotografie di spettacoli, disegni e una vasta collezione di collage.

“Elvira Bach + Annegret Soltau | INPUT / OUTPUT”, 68 projects, Galerie Kornfeld, Berlino (27 giugno –8 agosto 2020)

“Elvira Bach + Annegret Soltau – INPUT / OUTPUT”, a cura di Christoph Breitwieser, segna l’inizio della collaborazione tra la Galerie Kornfeld di Berlino e la Galerie Anita Beckers di Francoforte. La mostra è visibile presso 68 projects, la sede del progetto della galleria berlinese dove sono riunite opere degli anni ‘70 e ‘80 delle due artiste. Le opere pittoriche di Bach sono poste a confronto con la molteplicità di media utilizzati da Soltau (performance, grafica, collage, fotografia e video). La loro ricerca è accomunata dall’attenzione verso il ruolo delle donne nel mondo dell’arte, visto come territorio dominato dagli uomini.

“Le opere e gli archivi. Mara Coccia e Daniela Ferraria”, La Galleria Nazionale, Roma (18 giugno – 20 settembre 2020)

È attualmente in corso a La Galleria Nazionale di Roma la doppia mostra “Le opere e gli archivi. Mara Coccia e Daniela Ferraria”, rispettivamente a cura di Francesca Gallo e Ilaria Bernardi. Gli archivi delle due galleriste romane, legate alla storica galleria Arco d’Alibert, hanno dato origine a due mostre distinte, ma in stretto dialogo fra loro, che presentano un ricco corpus di documenti, fotografie e opere degli artisti legati al lavoro di entrambe le gallerie. Di particolare interesse la sezione dedicata a Mara Coccia, non soltanto per la presenza di libri d’artista e raffinate edizioni d’arte, ma anche per i dipinti e i disegni di artisti come Franco Angeli, Osvaldo Licini, Carmengloria Morales.

“True Currency: About Feminist Economics”, Gasworks, Londra (dal 16 luglio)

Gasworks presenta “True Currency: About Economics”, un podcast diviso in sei parti, ospitato dalle

artiste Amy Feneck e Ruth Beale, con appuntamenti settimanali dal 16 luglio. Il podcast viene prodotto in collaborazione con Lucia Scazzocchio di Social Broadcasts e presenta puntuali ricerche scientifiche che esplorano temi legati alla diseguaglianza finanziaria, al femminismo, al lavoro precario e non retribuito, alle perduranti disparità economiche fra uomo e donna.

“Ascoltare attraverso”, Centrale Fies (Dro, Trento) e online www.inbtwn.it (25 luglio – 10 settembre 2020)

“Ascoltare Attraverso” è un dialogo radiofonico che si svilupperà tra la storica dell’arte Elena Biserna e la ricercatrice e artista Anna Raimondo su Centrale Fies o sul sito di INBTWN – In Between, una rassegna a cura di Claudia D’Alonzo. Saranno presentati alcuni progetti sonori di Raimondo e di altri artisti, in un podcast disponibile sul sito www.inbtwn.it che darà vita a un itinerario incentrato sulla costruzione dei generi e sull’identità.

Time Capsule, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino

Time Capsule è l’iniziativa della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ideata per ripercorrere la

precedente attività espositiva della fondazione e rileggere alcune mostre del passato in relazione all’attuale condizione di isolamento e distanziamento sociale. Ogni lunedì, attraverso i canali social e la newsletter della Fondazione, verrà raccontata una mostra. La Time Capsule 9 è dedicata a “Wil-o-Wisp Rachel Rose”, a cura di Erica F. Battle, in mostra lo scorso anno, dal 2 novembre 2018 al 3 febbraio 2019. Si trattava di un’installazione ambientale che raccontava la storia della strega Elsphet Blake nell’Inghilterra del XVI e XVII secolo. La caccia alle streghe – come dimostrato dalla filosofa femminista e marxista Silvia Federici – ha contribuito fortemente alla nascita del capitalismo e alle conseguenti disparità di genere.

Introduzione ai femminismi, Collana Input, DeriveApprodi, 2019

Introduzione ai femminismi, a cura di Anna Curcio, racconta la critica femminista attraverso i contributi di autorevoli studiose e studiosi del femminismo, tra cui la stessa Curcio, Sara Garbagnoli, Federica Giardini, Marie Moïse, Lorenza Pierini e Federico Zappino. I saggi in volume, caratterizzati da molteplici sguardi e prospettive metodologiche, mettono a fuoco i nodi cruciali dell’esperienza politica e teorica del femminismo, ponendo particolare attenzione al rapporto tra capitalismo e patriarcato.