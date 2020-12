Between the seen and the unseen, una conversazione sul lavoro di Chen Zhen ospitata da Pirelli HangarBicocca

Alexandra Munroe sarà in conversazione con Vicente Todolí in occasione dell’uscita del catalogo della mostra “Short-circuits”.

La conversazione sarà in lingua inglese e verrà trasmessa in streaming sul sito di Pirelli HangarBicocca

Between the seen and the unseen. A conversation on the work of Chen Zhen èun dialogo in digitale tra Vicente Todolí, Direttore Artistico di Pirelli HangarBicocca e curatore della mostra “Short-circuits”, e Alexandra Munroe, Senior Curator, Asian Art and Senior Advisor, Global Arts, Solomon R. Guggenheim Museum, e Director, Curatorial Affairs, Guggenheim Abu Dhabi Project.

Il dialogo tra i due curatori si focalizzerà sui temi trattati da Chen Zhen nell’arco della sua carriera artistica e sul contesto storico e geografico in cui l’artista stesso si mosse. Il punto di partenza di questo confronto sarà il catalogo della mostra “Short-circuits”, curata da Vicente Todolí, inaugurata il 14 ottobre scorso e momentaneamente chiusa al pubblico.

Il catalogo approfondisce le questioni centrali della ricerca di Chen Zhen tramite i saggi di Alexandra Munroe, di Vicente Todolí e del critico e curatore Marco Scotini. Il volume, edito da Skira, è completato da un’ampia documentazione del percorso espositivo e arricchito da una selezione di schizzi preparatori dell’artista.